El último lunes, la Comisión de Ética parlamentaria se instaló oficialmente para el periodo anual de sesiones 2025 -2026 y eligió como su presidente al legislador de Acción Popular (AP), Elvis Vergara, quien también lidera la Comisión de Fiscalización y Contraloría.

Esto, a pesar de que el congresista afronta una denuncia constitucional del Ministerio Público por su presunta pertenencia al grupo denominado ‘Los Niños’.

Sin embargo, este nombramiento no habría sido consultado con toda la bancada de AP. Así lo denunció el legislador Luis Aragón, tras precisar que la elección de Vergara prácticamente “fue a dedo”.

“Quiero precisar que desde el martes 5 de agosto no ha existido ninguna reunión de bancada oficial, a pesar de que nosotros lo pedidos (...) la designación de Aragón prácticamente fue a dedo, así es, porque no ha habido ninguna convocatoria”, indicó esta mañana a la prensa.

Recordó que la última reunión de bancada se realizó el pasado martes 5 de agosto, en la que se eligió a Carlos Alva como nuevo vocero, gracias al voto dirimente de Vergara, quien en ese momento ejercía como portavoz.

Según dijo, desde esa fecha un grupo de legisladores, entre los que se encuentran Silvia Monteza y Wilson Soto, han solicitado a Alva hasta en dos oportunidades que convoque a una reunión para definir tres temas importantes; sin embargo, este los ha ignorado.

Los tres temas son: designación de presidencias de comisiones especiales, las presidencias ordinarias a cargo de AP y la separación y expulsión definitiva de Raúl Doroteo.

“Nosotros emplazamos a Alva, quien hasta la fecha no quiere, no desea y no le da la gana de convocar a una reunión de bancada justamente para ver estos temas (...) no ha existido ninguna reunión de bancada en la que se haya votado en favor de la designación de Vergara como presidente de la comisión de Ética”, remarcó.

“ES UNA VERGUENZA”

Por su parte, el excongresista Víctor Andrés García Belaúnde criticó la elección de Vergara en la presidencia de dos comisiones diferentes, así como también cuestionó a los legisladores que votaron por él.

“Es una vergüenza. Es como recibir una puñalada por la espalda para nosotros, para mí por lo menos”, dijo la noche del último lunes.

“El señor Vergara es un impresentable, es un caradura, sinvergüenza. No debería estar ahí y menos aún presidir dos comisiones: Fiscalización, Ética y una tercera que es una comisión especial”, añadió tras asegurar que nunca ha visto algo así en la historia del Parlamento.

El acciopopulista recordó que su partido, a través de su presidente, Julio Chávez Chiong, deslindó de la bancada por, entre otras cosas, mantener entre sus filas a Doroteo, pese a que ya fue expulsado de su partido.