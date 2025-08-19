Elvis Vergara, de Acción Popular, es el nuevo presidente de la Comisión de Ética. (Foto: Congreso)
Elvis Vergara, de Acción Popular, es el nuevo presidente de la Comisión de Ética. (Foto: Congreso)
Únete a nuestro canal
Newsletter general
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Esta tarde se instaló oficialmente la para el periodo anual de sesiones 2025 -2026 y eligió como su presidente al legislador de Acción Popular (AP), .

Esto, a pesar de que el congresista afronta una denuncia constitucional del Ministerio Público por su presunta pertenencia al grupo denominado .

LEA TAMBIÉN: Comisión de Ética debatirá este viernes 21 informes finales de los casos de Vergara

Tras conocerse esta noticia, el partido de la lampa emitió un comunicado en el que rechazó esta designación.

“Consideramos que esta responsabilidad debe recaer en un congresista que esté exento de cuestionamientos legales y éticos, para preservar la imagen del Parlamento y del propio partido”, se lee en el texto,

Además, advirtieron que esta decisión no ha sido consultada por con el partido, por lo que responde a una decisión únicamente de los miembros de la bancada parlamentaria.

“En la línea de lo expresado por el presidente del partido, Julio Chávez, nuestra organización política ha marcado distancia de las acciones y decisiones de la bancada, mientras no se concrete la separación definitiva de , se precisa en el comunicado.

LEA TAMBIÉN: Elvis Vergara, implicado en Caso ‘Los Niños’, es ratificado como vocero en Acción Popular

CRITICA PRESENTACIÓN DE DENUNCIA CONSTITUCIONAL EN SU CONTRA

Durante su intervención al asumir el cargo, Vergara aseguró que su designación no responde a una aspiración personal, sino a un mandato de sus colegas congresistas.

Según dijo, buscará implementar una mesa de partes virtual para que los ciudadanos de todo el país puedan presentar denuncias ante la Comisión de Ética sin trabas geográficas ni burocráticas.

En ese sentido, aseguró que la investigación debe primar sobre la denuncia que se pueda presentar en contra de un legislador.

LEA TAMBIÉN: Vergara sobre situación de Espinoza en Acción Popular: “La bancada no apaña a nadie”

“La denuncia es importante, pero más importante aún es la investigación”, dijo, tras precisar que buscará recuperar la confianza de la ciudadanía en el Congreso mediante decisiones meticulosas y ajustadas a la legalidad.

Respecto a la investigación en su contra por el caso ‘Los Niños’, Vergara remarcó que no existe un nuevo proceso en curso, sino una reiteración de elementos ya conocidos.

Agregó que la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía repite información presentada en una acusación anterior que ya fue archivada, y que el caso aún debe ser debatido en la.

También cuestionó el accionar del Ministerio Público, al señalar que sus actuaciones van en contra de órdenes judiciales previas y que el caso no cumple con los requisitos legales para ser calificado como organización criminal.

LEA TAMBIÉN: Elvis Vergara: renuncia de Adrianzén es una oportunidad para un gabinete de transición

TE PUEDE INTERESAR

Pese a las críticas, vocero de Acción Popular respalda a Doroteo en Comisión de Presupuesto
Barnechea sobre crisis interna en bancada de Acción Popular: “Esa gente tiene que ser expulsada”
Designación de Raúl Doroteo en Comisión de Presupuesto genera discrepancias en Acción Popular

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.