El último fin de semana, Alfredo Barnechea oficializó su precandidatura presidencial por el partido Acción Popular con miras a las elecciones generales de abril del 2026.

En diálogo con Canal N, no solo habló sobre las propuestas que tiene en caso sea elegido mandatario, sino también se pronunció por la crisis interna que vive la bancada parlamentaria de su partido a raíz de la designación de Raúl Doroteo como vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, pese a que afronta un proceso de expulsión.

“Todo esto se ha agravado con la elección de una bancada parlamentaria que no representa a Acción Popular”, indicó la noche del último lunes.

Barnechea recordó que hay varios integrantes de la bancada acusados por la Fiscalía de la Nación de pertenecer a una presunta organización criminal denominada “Los Niños”. En ese sentido, pidió que se le dé celeridad al trámite de esta denuncia constitucional en el Parlamento.

“Esa gente tiene que se expulsada de Acción Popular, los que aún no han sido expulsados”, enfatizó.

Sobre la situación de Doroteo, dijo que habría que preguntarle a la dirigencia nacional de AP el motivo por el que este aún no ha sido expulsado de la bancada.

“Conmigo, como candidato a la Presidencia, esa gente no tiene ningún sitio en Acción Popular. Ninguno será candidato a nada”, remarcó.

ASEGURA QUE HARÁ UNA DEPURACIÓN EN SU LISTA DE CANDIDATOS AL CONGRESO

Tras insistir en que ningún congresista con denuncias formará parte de su lista al Senado o la Cámara de Diputados, Barnechea aseguró que hará una depuración en dicha relación.

Según dijo, el proceso de selección de los 190 candidatos al Parlamento bicameral se realizará con especial cuidado para evitar que figuras con cuestionamientos integren las listas.

Añadió que el filtro será estricto y que priorizará perfiles con trayectoria limpia.

En ese sentido, adelantó que ya tiene algunos nombres en mente para su lista, aunque reconoció la dificultad de encontrar perfiles idóneos. Entre los mencionados, destacó al exvicepresidente de la República, Raúl Diez Canseco, como posible candidato al Senado.

