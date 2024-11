Cabe recordar que la inversión en San Ignacio University, con un área de más de 12,000 metros cuadrados, bordeó los US$30 millones. “Somos la única universidad peruana acreditada en Estados Unidos”, comenta el empresario. La infraestructura alberga un centro de educación inicial, Coloring Dreams Preschool; una escuela elemental, Entrepreneurial Academy Charter School; y un centro de estudios superiores.

Consultado por inversiones en próximas sedes, respondió que el método moderno en educación es el intercambio y los títulos compartidos. No obstante, también enfatizó que un desafío para expandirse en otros países es la regulación. “Existe una fuerte regulación, trámites y exigencias. Por eso, se debe contar con partners. Estamos afianzando lo de Singapur y la India”, anotó en diálogo con esta revista, durante el evento Voice of the Future en el marco de APEC 2024.

Sobre su sede en Paraguay, que abrió sus aulas hace tres años, descartó una ampliación en el corto plazo; sin embargo, incluirán nuevas carreras. En el Perú tampoco hay planes para abrir una nueva sede, aunque seguirán fortaleciendo sus maestrías relacionadas a la tecnología: big data, cibersegurdad e inteligencia artificial. “Desde el próximo año tendremos a profesores de la Universidad de Granada enseñando de forma virtual a nuestros estudiantes”, resaltó.

“Ya tenemos convenios con la mayoría de universidades que están en los países de la región. Nuestro próximo paso es exportar profesionales. Por ejemplo, ya enviamos seis egresados de la carrera de educación inicial a Alemania y este año se están yendo 20. Esa es la visión”, apuntó.

Por último, Diez Canseco se refirió a las leyes que está promoviendo el Congreso de la República para abrir nuevas universidades públicas: “Debemos mirarlo desde el punto de vista presupuestal y académico. Debemos, primero, consolidar lo que ya se tiene, porque crear universidades sin respaldo económico puede afectar la calidad”, indicó.

Minedu respalda iniciativas

Morgan Quero, ministro de Educación, señaló que su sector mantiene apertura para trabajar en la demanda de más universidades en el país “para darle a los jóvenes nuevas oportunidades”, en referencia a las diversas propuestas de distintas bancadas en el Congreso de la República para crear nuevas universidades e institutos. ¿Van a promulgar estas leyes? “Así es, estamos comprometidos con las universidades tecnológicas”, dijo.

En otro momento, precisó que se firmó, a inicios de noviembre, un convenio amplio de educación con el gobierno chino, pendiente desde el 2013, que permitirá regularizar las equivalencias de títulos y grados académicos. También se ampliará el número de becas para que los jóvenes peruanos estudien chino en el gigante asiático. “Estamos tejiendo todas las oportunidades para incorporar la metodología de las escuelas técnicas chinas en los institutos tecnológicos peruanos. Esa es mi prioridad”, mencionó. Hoy ya se enseña chino mandarín en los Colegios de Alto Rendimiento (COAR).

Además de China, también se firmó un acuerdo con Finlandia y próximamente se impulsarán otros convenios con Brasil, Italia, Japón y Estados Unidos.

Sobre Pronabec, aseguró que en el 2025 se entregarán 20,000 becas, cuatro veces más de lo otorgado en el 2023. Y para el 2026, la cifra llegaría a 50,000.

