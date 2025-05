El precandidato presidencial por el partido Acción Popular, Alfredo Barnechea, no descartó formar una alianza donde él no sea candidato presidencial.

En declaraciones en el programa “Cuentas Claras” de Canal N, el aspirante a candidato presidencial precisó que no tiene megalomanías, por lo que no habría problemas si él no es el elegido.

“Sin duda ninguna. Todos los políticos requieren tener un poco de megalomanía. Yo en eso tengo una gran desventaja, no tengo ninguna megalomanía. Yo tengo tantas cosas que hacer, libros por escribir, cursos por enseñar, lugares que conocer que, si a mí me dan y yo no soy candidato, ese no es el problema” expresó.

Asimismo, indicó que tiene ideas y un programa para cambiar al país en los próximos años.

“Sin embargo ¿por qué soy candidato? Porque creo que tengo las ideas y tengo el programa para cambiar el Perú y para en cinco años meterle al país un empujón de 20 años”, mencionó.

¿Qué alianzas formaría?

Alfredo Barnechea precisó que formaría alianzas con sectores sociales del país, desde maestros hasta mineros artesanales.

“Haría, sobre todo, alianzas con grandes sectores sociales. Estoy mencionando maestros, mineros artesanales, construcción civil, enfermeros y médicos. Hay 111 mil enfermeros, 67 mil médicos que están ahí abandonados y que nadie defiende. Los 2 400 000 productores agrarios. Hay un enorme sector social que tiene que ser parte de este gran frente social que es en el que estoy pensando, más que en un frente de alianzas políticas”, señaló.

Además, indicó que planteará un “compromiso histórico” por el país con todos los partidos políticos.

“A ese frente social tenemos que crear un gran compromiso histórico por el Perú”. Debemos tener un compromiso histórico por el Perú, al cual entren todos los partidos. Y cuando hablo de todos los partidos hablo también de los partidos históricos que han contribuido mucho en el Perú, como el APRA y como el Fujimorismo”, puntualizó.