Al menos nueve personas resultaron heridas en un tiroteo cerca de la base de la selección de fútbol de Inglaterra en Kansas City, en Estados Unidos, aunque el equipo estaba entonces en Florida para jugar partidos amistosos antes del Mundial 2026.

Según reportaron medios locales este domingo, el incidente ocurrió a las 4:00 hora local del sábado (8:00 GMT) en esta ciudad del sureño estado de Missouri, pero la prensa internacional, en particular la británica, destacó este domingo la balacera por ocurrir a unos 6 kilómetros del hotel y el sitio de entrenamiento del equipo inglés para la fase de grupos del torneo.

Alayna González, vocera del Departamento de Policía de Kansas City, dijo al diario The Kansas City Star que los agentes respondieron al reporte de un tiroteo en la Avenida Troost, donde encontraron una multitud de personas que abandonaba el área y tres mujeres que habían recibido disparos.

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La Policía después se enteró de otras seis víctimas que recibieron balazos, aunque González aclaró que todas las personas lesionadas son adultas y sus heridas no ponen en peligro su vida.

El incidente despertó la atención de la prensa británica, pero la selección de Inglaterra se encuentra ahora en Florida. Foto: EFE.

EE.UU. reporta 170 tiroteos masivos en 2026

Los agentes aún se encuentran investigando el incidente y no han aclarado el motivo del tiroteo ni la identidad de los responsables, de acuerdo con el canal KMBC 9, filial local de ABC.

El incidente despertó la atención de la prensa británica, pero la selección de Inglaterra se encuentra ahora en Florida, donde el sábado venció 1-0 a Nueva Zelanda en el Raymond James Stadium de Tampa y el miércoles afrontará a Costa Rica en el Inter&Co Stadium de Orlando.

También el sábado, una balacera dejó 12 heridos en un festival comunitario en la ciudad de Toledo, en Ohio.

Estados Unidos ha registrado este año 170 tiroteos masivos que han involucrado a cuatro víctimas o más sin contar al atacante, de acuerdo con el conteo de la organización civil Gun Violence Archive (GVA).

Con información de EFE.