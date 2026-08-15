La empresa identificó una oportunidad para transformar un mercado de florerías altamente tradicional y poco diferenciado. (Foto: Rosatel)
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Sandra Reyes
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A más de tres décadas de su fundación en 1994, Rosatel se ha consolidado como una de las marcas más reconocidas del mercado peruano de flores y regalos. Detrás de ese crecimiento hubo una sucesión de decisiones que marcaron su evolución, desde la apuesta por construir una marca en un mercado tradicional hasta la expansión mediante franquicias dentro y fuera del Perú. ¿Cuál fue la clave?

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