Rosatel inauguró su nuevo modelo de negocio. (Foto: Rosatel)
Mayumi García
La marca peruana de flores y regalos, Rosatel, del Grupo Grameco, viene apostando fuerte por una estrategia que no solo aumente el ticket de gasto, sino también la oportunidad de compra en sus sedes locales. Para ello, a pocas semanas de cerrar el 2025, la compañía ha introducido al mercado un nuevo formato de negocio, cuya meta es ser el ‘gancho’ perfecto que impulse el comercio principal de la empresa.

