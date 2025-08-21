Este 22 de agosto, en el marco del Día del Café Peruano, tres voces autorizadas trazan un panorama en el que las proyecciones se imponen sobre las dudas. Foto: Referencial.

Carlos Rosales Salas
mailCarlos Rosales Salas

El café peruano ya no es solo un producto de exportación. Cada vez más, las cafeterías locales se convierten en espacios de encuentro, formación y negocios que apuntan a consolidar una verdadera cultura cafetera.

