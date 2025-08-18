Así se desprende, de nuevos pronósticos de riesgo agroclimático que elaboró el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología -Senamhi-, así como de la proyección de expertos en el sector.

De acuerdo con reportes especializados del Senamhi, las condiciones climáticas previstas por esa entidad hasta octubre próximo, apuntan en general a condiciones favorables para la siembra de arroz en la mayor parte del territorio, aunque no lo serían tanto para otros de productos de siembra masiva, como la papa, el maíz, el café y el cacao.

LEA TAMBIÉN: Indonesia abre ventana de oportunidad para agroexportaciones de Perú

Buenas condiciones para el arroz

En el caso del arroz, indica que, en los valles de la costa norte, como San Lorenzo, Chira, La Leche y Zaña, como en la costa sur, tanto las temperaturas máximas y mínimas, como la disponibilidad de agua, estarían en rangos normales, lo que favorecería el crecimiento de los almácigos, así como el inicio de la campaña de siembra 2025-2026.

En la selva norte refiere que en lo que resta de este mes hasta octubre, los niveles de riesgo agroclimático estarían entre medio y bajo debido a que la temperatura estaría superior a sus valores normales lo cual favorecería las diferentes fases de desarrollo del cultivo, aunque sin descartar mayor presencia de plagas como “sogata”.

Sin embargo, en el caso de la papa -el segundo producto más sembrado en el país después del arroz- el Senamhi advierte algunas situaciones de riesgo según la zona geográfica donde se cultiva.

Riesgos para la siembra de papa

En la costa central y sur, refiere que entre agosto y octubre, las condiciones térmicas propias de invierno y primavera continuaran favoreciendo el desarrollo y finalización de la campaña chica 2025 de la papa, aunque no descarta impactos por la presencia de días cálidos y problemas fitosanitarios, especialmente para siembras tardías del interior de valles costeros.

En la sierra norte, la campaña chica seguiría en general sin mucho contratiempo, pero -refiere- tampoco se descarta afectaciones por plagas que atacan a ese tubérculo, como “la pulguilla” y “la rancha”, los cuales podrían incrementar los factores de riesgo agroclimático hasta un nivel medio.

Asimismo, en esa zona, para los predios bajo secano, no se descartarían retrasos en las fechas de siembra programadas.

En tanto, en la sierra central, pronostica que la persistencia de días cálidos, especialmente en la vertiente occidental podrían incrementar las necesidades hídricas de la papa, así como afectaciones por la helada, granizada y otros fenómenos extremos, incrementando los factores de riesgo hasta un nivel alto, especialmente en zonas de mayor altitud.

En la sierra sur y el altiplano, la entidad prevé que, aunque el escenario en general para las primeras siembras de la campaña 2025-2026 puede ser favorable, no se descarta la ocurrencia de heladas agronómicas y veranillos que podrían afectar a las plántulas en sus primeras etapas de desarrollo, principalmente en las zonas de mayor altitud entre agosto y setiembre.

Por el contrario, en los sectores de la sierra sur occidental, las condiciones de escasa humedad y la presencia de días cálidos, mantendrán los factores de riesgo entre medio y alto para la papa, especialmente para los predios en secano, alerta.

Asimismo, para las plantaciones conducidas bajo riego las temperaturas diurnas cálidas y las condiciones secas incrementarán las necesidades de riego y la presencia de plagas, refiere.

Plagas, heladas y granizadas amenazarían al maíz

En el caso del maíz, el Senamhi refiere que en valles de la costa central y sur; no se descartaría que la prevalencia de días cálidos aumente las necesidades de riego, así como un incremento de afectaciones por plagas como cogollero, gusano picador y otras en los campos en pleno crecimiento vegetativo.

En la sierra norte, refiere que la tendencia decreciente de caudales en ríos y riachuelos pueden afectar el desarrollo de las plantaciones de maíz en curso a lo que se podrían sumar heladas y granizadas entre setiembre y octubre en zonas de mayor altitud.

En la sierra central también advierte el riesgo de afectaciones por heladas, granizadas y otros eventos extremos, lo que eleva el nivel de riesgo agroclimático a alto, y para la sierra sur, en zonas de Cusco, Ayacucho y Apurímac no descarta el aumento de incidencia de plagas como el gusano picador, cogollero entre otras, por lo cual allí el riesgo también es alto.

Además, en la sierra sur, avizora que la presencia de días cálidos y escasas lluvias en la vertiente occidental podría condicionar el inicio de la campaña 2025-2026. En la región amazónica igualmente advierte que existen factores de riesgo hasta nivel alto.

La roya y la broca podrían afectar a cafetales

Para el caso del café, la entidad indica que en la selva norte las lluvias previstas podrían dificultar las labores de recolección y secado de los granos, además de incrementar el riesgo de pérdida de calidad. Asimismo, la persistencia de condiciones cálidas en septiembre y octubre podría incrementar la incidencia de enfermedades y plagas.

En la selva central, refiere que se podrían propiciar entornos favorables para la proliferación de plagas y enfermedades como la roya y la broca del café, además que las condiciones cálidas continuas en días sin lluvia puedan generar estrés hídrico y térmico en el cafeto, afectando negativamente su proceso de cuajado.

Al respecto, el experto en agroclimatología, Ulises Osorio, advirtió que el Perú enfrenta actualmente una fase creciente de un fenómeno conocido como Los Aires de San Andrés caracterizado por fuertes y continuos vientos que tiene gran impacto en la actividad agrícola y podría afectar el inicio de la campaña de siembra 2025-2026.

LEA TAMBIÉN: Agroexportaciones peruanas podrían superar a las de Chile a partir de este año

Explicó que esos vientos, al despejar la nubosidad, propicia una radiación solar más continua, lo cual tiene diversos efectos, entre ellos, el originar por ejemplo una ocurrencia más continua de heladas, señalando que en lo que va del año ya habría provocado unos 20 friajes, cuando en promedio en un año se suelen producir no más de 16.

Además, en la actividad agrícola en sí, esa anomalía climática puede, desde reducir el tamaño de las raíces de las plantas, hasta generarles un estrés abiótico, afectando la calidad de sus frutos, e incluso alterar la dinámica en la aparición de las plagas, hasta incluso propiciar incendios forestales.