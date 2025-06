En detalle, en el periodo enero-marzo, los envíos de productos de agro no tradicional generaron un movimiento de 1,201,532 toneladas (t) con un valor (FOB) total de US$ 2,767,863. Los productos preferidos de los clientes internacionales fueron uvas frescas, arándanos rojos, mangos y mangostanes (frescos o secos) y paltas, cuya facturación conjunta representó el 49.93% de la cartera agroexpoertadora no tradicional.

Detrás de estos productos y con participaciones menores en valor figuran cacao en grano (5.84%), mango sin cocer o cocido en agua o vapor (3.22%), espárragos frescos o refrigerados (1.9%), entre otros.

En torno al principal comprador, el mercado líder fue Estados Unidos con el envío de 404,245 t por un valor de US$ 1,078,104, lo que representa el 38.95% de la facturación total de la agroexportación no tradicional. En un segundo lugar —y muy distante— aparece Países Bajos (US$ 373,818), seguido de España (US$ 169,291), México (US$ 159,859) y Chile (US$ 99, 611), los cuales en conjunto representaron el 29% de la facturación total.

Detrás de la uva, las compañías

A partir del liderazgo que desempeñan los envíos de uva de mesa con ventas de US$ 769,795, es indispensable destacar las compañías favorecidas con estas transacciones.

Dentro del ranking, Corporación Agrolatina encabeza los despachos con 26,078 t (US$ 88,282), acompañado en la lista de Los Olivos de Villacuri con 30,014 t (US$ 76,629); El Pedregal con 20,422 t (US$ 62,820); Agrícola Andrea con 16,486 t (US$ 52,510); Agrícola Don Ricardo con 14,477 t (US$ 48,959), entre otras firmas.

Dichas empresas tienen en común la apuesta por la diversificación de sus portafolios. Además, de la uva, Agrolatina —con más de 2,000 hectáreas en producción— tiene en cartera palta y granada; mientras Agrícola Don Ricardo posee paltas, cítricos y arándanos en varios de sus fundos de Ica.

Por su parte, El Pedregal también ha incursionado en el cultivo de palta; en tanto, Agrícola Andrea, adicional a la uva, tiene producción de arándanos.

LEA TAMBIÉN: Agrícola Don Ricardo inaugura planta de procesamiento de arándanos

Ranking de exportadoras de arándano

En el primer trimestre, los mercados internacionales adquirieron arándanos peruanos por un valor de US$ 230,957. La empresa líder en las exportaciones de este producto fue Camposol con 10,654 t (US$ 65,286); mientras que en un segundo lugar figura Hortifrut Perú con 6,377 t (US$ 28,891).

Con facturaciones menores, pero también importantes, figuran Blueberries Perú con 2,851 t de arándanos exportados (US$ 16,193); Agrovisión Perú con 2,708 t (US$ 13,583); Exportadora Frutícola del Sur con 1,637 t (US$ 12,652), entre otras.

El dato

Actualmente, la peruana Camposol también cuenta con campos en Uruguay, Chile, Colombia y México y una variedad de frutas que incluyen la palta, mandarina, cereza, mangos.