De acuerdo con un análisis realizado por Fluctuante, una empresa peruana especializada en estadísticas del sector agroexportador, estas cifras representan un crecimiento del 25% en valor y del 38% en volumen respecto al mismo periodo de la campaña anterior. Un factor a considerar es que la campaña anterior enfrentó condiciones adversas debido a impactos climáticos, lo que afectó la oferta exportable y redujo los volúmenes de envío. “La actual campaña está mostrando mayor solidez. Se han recuperado los niveles de producción previos, ya que la campaña 2023-2024 fue atípica”, destacó David Sandoval, gerente general de Fluctuante a Gestión.

Durante la campaña anterior, la escasez de arándanos impulsó el precio del ‘oro azul’ hasta alcanzar los US$ 9 por kilogramo. Sin embargo, en la campaña actual, el aumento en la producción ha generado una presión a la baja en los precios, que ahora se sitúan en US$ 6.97 por kilogramo.

“Si analizamos los resultados anuales, en 2024 el arándano superó los US$2,000 millones exportados, convirtiéndose en el primer cultivo de la canasta agroexportadora en alcanzar esta cifra. En solo 14 años, hemos logrado un récord que posiciona a Perú como el principal exportador global, desplazando a Chile y Canadá al segundo y tercer lugar, respectivamente”, destacó. Sin embargo, a nivel de producción, Perú ocupa el tercer lugar mundial, detrás de China, que lidera el ranking, y Estados Unidos, en la segunda posición. “La producción de China y Estados Unidos es principalmente para su mercado interno. En el caso de China no se abastecen por lo que importan de otros países como Perú”, sostuvo.

Los principales destinos de los arándanos peruanos son Estados Unidos y Países Bajos. “Más de un tercio del consumo de arándanos en Estados Unidos es abastecido por Perú, específicamente un 36%, seguido por Canadá con un 26%. El arándano peruano destaca por su sabor, textura crujiente y capacidad de resistir altas temperaturas”, dijo.

Mientras que desde la perspectiva de exportaciones peruanas, el 50% de los arándanos tienen como destino Estados Unidos, mientras que el 22% se dirige a los Países Bajos. “Hasta el momento, no se han registrado cambios concretos en los aranceles para Latinoamérica anunciado por Trump. De presentarse, podríamos observar su impacto al cierre de esta campaña o en la próxima”, señaló.

Según el especialista, una alternativa frente a la posible aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos sería optimizar los rendimientos y fomentar políticas que incentiven a los inversionistas a desarrollar nuevas hectáreas de producción. “Esa mayor oferta podría dirigirse a mercados potenciales, permitiendo diversificar los destinos del ‘oro azul’”, argumentó.

Las 15 empresas exportadoras

Basados en datos oficiales de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat-Aduanas), Fluctuante ha identificado las 15 principales empresas exportadoras que dominan la campaña 2024/2025 de arándanos, abarcando el período desde la semana 18 (finales de abril o principios de mayo de 2024) hasta la semana 52 (diciembre de 2024).

Camposol, parte del Grupo Dyer Coriat (DC), lidera el ranking con un volumen exportado de 33,862 toneladas, lo que representa un aumento del 36% respecto a la campaña anterior. Además, encabeza el sector en términos de valor FOB, alcanzando los US$259 millones.

En segundo lugar se encuentra Hortifrut, una empresa de capitales chilenos, con un volumen de 28,030 toneladas, lo que refleja un repunte del 41%. La compañía mantiene un desempeño robusto, con ingresos FOB de US$155 millones en lo que va de la campaña.

Le sigue Agrovisión ocupando el tercer puesto con 26,082 toneladas exportadas, lo que representa un crecimiento de 102%, el mayor auge porcentual del sector. La empresa se consolida con un valor FOB de US$134 millones, asegurando su lugar entre las principales exportadoras del país.

En cuarto lugar se encuentra Complejo Agroindustrial Beta, que ha exportado 21,106 toneladas, lo que refleja un incremento del 54% en comparación con la campaña anterior. Este crecimiento le ha permitido consolidar su posición en el mercado, alcanzando ingresos FOB de US$147 millones.

Cerrando el top cinco está Agrícola Cerro Prieto, con 13,652 toneladas exportadas durante esta campaña, lo que representa un repunte del 25%. Esta cifra ha generado un valor FOB de US$77 millones, consolidándose como una de las principales exportadoras del país.

En sexto lugar se encuentra Danper Trujillo, especializada en la producción y exportación de productos frescos y envasados, que ha logrado un crecimiento del 73% en lo que va de la campaña, con 11,275 toneladas de arándanos exportadas. Este incremento ha generado un valor FOB de US$81 millones.

A continuación, se posiciona Agroberries, de capitales chilenos, con 10,804 toneladas exportadas, lo que representa un auge del 84% y ha generado un ingreso FOB de US$76 millones. En el siguiente puesto se encuentra Hass Perú, de capitales peruanos, que ha experimentado un avance del 36%, con 9,174 toneladas exportadas y un valor FOB de US$63 millones.

En noveno lugar se posiciona Blueberries Perú, que ha experimentado un incremento del 68% en volumen, con 8,997 toneladas exportadas en lo que va de la temporada y un valor FOB de US$70 millones. En el décimo puesto se encuentra Prize, de capitales chilenos, que ha registrado 7,972 toneladas exportadas y un ingreso FOB de US$81 millones. Esta empresa es una nueva incorporación al ranking de exportadores de arándanos .

“Prize ha ingresado al ranking mediante Aquanqa 2, ya que Aquanqa 1 había sido exportadora en campañas anteriores. Ambas empresas forman parte del grupo chileno Prize. En la campaña pasada no estaba en el ranking está compañía”, explicó el experto.

En los últimos cinco puestos del ranking se encuentran Agrícola Santa Azul, con 7,827 toneladas exportadas, un repunte del 106%, y un ingreso FOB de US$70 millones; Bomarea, con 7,160 toneladas y un aumento del 67%, manteniéndose en el ranking con un valor FOB de US$58 millones; y Larama Berries, que ha registrado una subida del 12% en volumen exportado, alcanzando 6,493 toneladas y un valor FOB de US$46 millones.

En la posición catorce se encuentra Family Farms Perú, con un aumento del 78%, exportando 5,811 toneladas y generando ingresos FOB de US$52 millones. Exfrusur cierra el listado con 5,332 toneladas exportadas, una disminución del 12%, y un valor FOB de US$47 millones.

“ Si bien no es una nueva incorporación al ranking, es importante destacar a Bomarea, que no figuraba entre las principales empresas exportadoras desde hace aproximadamente seis campañas, pero que ahora ha logrado posicionarse entre las 10 primeras. Cabe señalar que no fue pionera en el sector. La empresa fue adquirida el año pasado por Unifruti, que también compró AvoAmerica Perú”, concluyó el especialista.

