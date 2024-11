Aunque no ha revelado el monto de la transacción, Morales asegura que la operación permitirá expandir sus áreas de cultivo de arándanos de 700 a 1,000 hectáreas para el 2026, entre sus fundos de Huaura, Chiclayo e Ica. En esta última región invirtieron este año US$ 15 millones para instalar 300 hectáreas del berrie. Con ello la producción aumentará sustancialmente, y se espera que la facturación por exportación de fruta pase de US$ 35 millones este año a más de US$ 100 millones en el 2027.

Para concretar el crecimiento, invertirán US$ 4 millones en la implementación de un nuevo packing en Ica, con una capacidad de procesamiento de 100 toneladas al día. En el 2025, destinarán otros US$ 10 millones para ampliar las hectáreas cultivadas —de alessia blue+ y abril blue +, principalmente—, considerando que la empresa cuenta actualmente con un banco de tierras de 2,600 hectáreas que podrían extender en el futuro.

Operación agrícola

Crédito: Karen Zárate

La alianza con Bloom Fresh ha traído cambios a la gerencia de Inka’s Berries: Arturo Merino se unió como nuevo CEO y liderará el futuro desarrollo de operaciones agrícolas en México y Marruecos. “Ese es el plan a partir del 2026. Aún no hemos definido las zonas exactas para las hectáreas ni si será con un socio local, pero buscamos áreas cercanas a puertos, ríos y una vía principal”, detalla Morales. “Hoy Bloom Fresh es nuestro socio en genética, pero cuenta con oficinas comerciales en todo el mundo, y estamos evaluando otras formas de colaboración con ellos”, agrega.

Actualmente, el Perú es el principal exportador de arándanos a escala global, con 300,000 toneladas para la campaña 2024/2025. Tiene casi el 50% de los envíos destinados a Estados Unidos, el 40% a Europa y solo el 10% a Asia. Para Inka’s Berries, el puerto de Chancay representará una oportunidad para incrementar los envíos a China, un mercado que exige arándanos de calibre jumbo y buena apariencia. “Para el 2025, esperamos que nuestros envíos al gigante asiático crezcan 30%”, comenta. Y la empresa se prepara para ello: planea tener, en un par de años más, una nueva variedad de arándano.

La ruta del arándano peruano