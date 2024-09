Una de las economías miembro de APEC es Estados Unidos, con la cual los vínculos comerciales del Perú se han fortalecido de manera significativa.

“El APEC es la única gran vitrina que tiene el Perú con las potencias mundiales. Entre sus miembros representan el 60% del PBI mundial. De hecho, con EE.UU. también tenemos el TLC desde el 2009, siendo nuestra primera experiencia de acuerdo comercial”, explicó Luciano Paredes, director ejecutivo del APEC CEO Summit.

Solo en los últimos 10 años, el valor de las exportaciones a dicho país pasó de US$6,167 millones a US$9,173 millones, creciendo en más de 48% , reportó ComexPerú a partir de información de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). Frente al nivel observado en el 2009, el incremento fue de más de 260%.

En lo que va de los siete primeros meses del 2024, el valor de las exportaciones superó los US$4,400 millones.

En los últimos años, también se observó que las exportaciones no tradicionales crecieron de manera constante. En detalle, en el 2023, estas ascendieron a US$5,702 millones, representando el 62% del total . Frente a hace 10 años, este tipo de envíos se expandieron en más de 98%, mientras que respecto al 2009 la variación es mucho mayor: un crecimiento de más de 263%.

El sector que explicó, principalmente, los envíos no tradicionales a Estados Unidos durante el 2023 fue el agropecuario con casi el 60% del total, seguido del textil (14.1%) y el sidero-metalúrgico (5.7%).

Más en detalle sobre los principales productos no tradicionales exportados a norteamericana, aparecen los arándanos y las uvas, con crecimientos de más de 35% respecto al año pasado, y con valores por más de los US$870 millones.

A decir de Paredes, si bien el Perú se caracteriza por ser un país minero, resulta clave que pueda balancearse el vínculo comercial con el envío de otros productos, más aún si corresponden al sector no tradicional.

“Es un mercado de más de 300 millones de habitantes y de ingresos altos. Es una oportunidad clave para fortalecer las industrias. Tenemos en nuestra cartera uvas, espárragos y paltas, un branding de ser la despensa del mundo”, anotó el ejecutivo.

Por el lado de las exportaciones tradicionales, se reportó una tendencia creciente desde el 2019 hasta alcanzar en el 2023 los US$3,471 millones. Solo en el último año creció en 16%.

El sector minero fue el que más dinamismo mostró en este rubro, alcanzando los US$2,653 millones y explicando más del 76% del total de envíos tradicionales. El principal producto de estos envíos fue el oro, con un valor de US$967 millones durante el 2023, un crecimiento de más de 13% respecto al 2022.

Paredes indicó que este escenario responde a que el Perú es un país minero. Sin embargo, destacó que sí debe sorprender para bien que el principal producto de envío a EE.UU. sea de este rubro. “Debe tenerse en cuenta que EE.UU. exige altos estándares ambientales. Además, tienen importantes inversiones en el país, como Freeport-MCMoran, principal accionista de Cerro Verde”, sostuvo.

A su turno, Juan Carlos Mathews, vicepresidente de Internacionalización de la Corporación Educativa San Ignacio de Loyola (USIL), señaló que es destacable el fortalecimiento del vínculo comercial mostrado por EE.UU., pero observó que, en los últimos años, perdió dinamismo.

“EE.UU. es un mercado importante, más aún hablando de manufactura, de productos de mayores valores agregados, como la joyería, confección y artesanía”, precisó Mathews.

En tanto, Paredes consideró que, con este escenario, los principales retos del país no pasan por facilitaciones de comercio exterior, sino por asegurar una correcta infraestructura para las etapas previas. Esto es mediante adecuadas vías aéreas y terrestres a nivel nacional, lo que vuelva más atractivo este tipo de inversiones.

Mientras que Mathews señaló que el Perú se encuentra en un buen momento para potenciar, en general, sus vínculos comerciales, ante el inicio de operaciones de un relevante hub, como el Puerto de Chancay; y el impulso de las zonas económicas especiales.

“Lo clave es que se hagan esfuerzos de promoción de la coinversión, no solo de inversión directa. Me refiero a los join Venture entre EE.UU. y Perú. Las empresas extranjeras pueden trasladarlas a las peruanos su know how del negocio y, a la inversa, aprenden a moverse en una economía como la peruana”, apuntó.

Importaciones

Las importaciones desde EE.UU. fueron de US$10,996 millones en 2023, un 23% menos que en 2022. En detalle, este resultado se explicó, principalmente, por los bienes intermedios con un valor de casi US$8,500 millones. Los bienes de capital fueron de más de US$1,565 millones y los de consumo, US$944 millones. El que mostró un mayor retroceso fueron los intermedios con una caída de 28%.

En este aspecto aparecen entre los principales productos importados al Perú el diésel con contenidos de azufre, aceites crudos de petróleo, entre otras gasolinas.

Paredes señaló que esta mayor proporción de bienes intermedios se explica en la necesidad de alimentas nuestras industrias locales y que se concentran, principalmente, en el sector hidrocarburos y actividades destinadas al automotriz.

