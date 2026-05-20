Seguidores del expresidente de Bolivia Evo Morales, que llegaron a La Paz tras una caminata de siete días por el altiplano, amenazaron este martes con retirar del poder al presidente Rodrigo Paz mediante una “convulsión social” si no presenta su renuncia o convoca a elecciones generales en un plazo de 90 días.

“Lo que queremos decirle a Rodrigo Paz es lo siguiente: le estamos dando una salida pacífica. Que renuncie o si no que convoque a elecciones en 90 días. Vas a salir por la puerta por donde has entrado, (o) caso contrario, vas a salir por el techo con la rebelión del pueblo, con la convulsión social”, afirmó el dirigente campesino de Cochabamba, Nelson Virreira, en declaraciones difundidas por la radio cocalera Kawsachun Coca.

Virreira, integrante de Evo Pueblo —la nueva organización política impulsada por Morales, quien gobernó Bolivia entre 2006 y 2019—, hizo estas declaraciones luego de una concentración realizada en El Alto, ciudad vecina de La Paz donde permanecen agrupados sectores campesinos que exigen la salida del mandatario.

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El dirigente también cuestionó la presunta “represión criminal” registrada durante las protestas del lunes contra el Gobierno, jornadas que derivaron en hechos de vandalismo y saqueos en la capital boliviana.

Asimismo, atribuyó el malestar social a la crisis económica que atraviesa Bolivia, situación que —según indicó— ya afectaba al país antes de la llegada de Paz a la Presidencia en noviembre pasado. También mencionó los problemas relacionados con la calidad de los combustibles, especialmente de la gasolina.

Las movilizaciones derivaron en enfrentamientos, daños materiales y bloqueos en regiones de Bolivia. Foto: EFE/ Gabriel Márquez.

Movilización llegó a La Paz

“Es nuestra responsabilidad histórica (…) hacer historia nosotros, esta generación, sacar del Palacio a este Gobierno incapaz que no ha podido resolver nuestros problemas y no vamos a dar tregua a esta lucha del pueblo boliviano”, sostuvo Virreira, al tiempo que llamó a otros sectores sociales a sumarse a las movilizaciones.

La marcha de los grupos afines a Morales fue definida durante una reunión de Evo Pueblo realizada el 10 de mayo y llegó a La Paz el lunes, donde coincidió con otras protestas impulsadas por la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones campesinas aimaras y colectivos sociales de El Alto, todos bajo la consigna de exigir la renuncia de Paz.

Durante las movilizaciones, manifestantes lanzaron piedras y detonaron petardos y cargas de dinamita contra efectivos policiales, quienes respondieron con gases lacrimógenos para impedir el avance hacia la plaza Murillo, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

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En medio de los disturbios también se reportaron daños en inmuebles públicos y privados, quema de mobiliario, incendio de un vehículo policial, ataques a pequeños comercios y agresiones contra periodistas, policías y ciudadanos ajenos a las protestas.

El conflicto se concentra principalmente en el departamento de La Paz, donde organizaciones campesinas mantienen bloqueos de carreteras desde hace dos semanas. También se registran cortes parciales en regiones como Oruro, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz.

Con información de EFE.