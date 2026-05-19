La creciente crisis social y política en Bolivia comenzó a impactar directamente en el sistema financiero. Varios bancos suspendieron este martes de forma temporal la atención en algunas sucursales de la ciudad de La Paz debido a los disturbios registrados durante las protestas contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz.

Con el cierre de agencias, las operaciones quedaron restringidas a los canales digitales y al uso de cajeros automáticos, mientras las entidades evalúan la evolución del escenario de conflictividad antes de reanudar la atención presencial.

Entre las instituciones que suspendieron operaciones en determinadas oficinas del centro paceño figuran el Banco Nacional de Bolivia, el Banco de Crédito de Bolivia (BCP), el Banco Económico y el estatal Banco Unión , que optaron por priorizar la seguridad de clientes y trabajadores y derivar servicios hacia plataformas virtuales. Empleados de algunas entidades señalaron que la reapertura dependerá de la disminución de las movilizaciones.

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Protestas se extienden y agravan el desabastecimiento

La medida ocurre en medio de una ola de protestas que se intensificó en las últimas semanas y que exige al Ejecutivo revertir las políticas de austeridad y adoptar medidas frente al aumento del costo de vida. Algunos grupos han pedido la renuncia del mandatario.

Los bloqueos de carreteras y las movilizaciones también han afectado la cadena de abastecimiento, dejando camiones varados y generando escasez de alimentos, combustible e insumos médicos en distintos puntos del país.

La tensión se elevó aún más tras episodios de enfrentamientos y actos de vandalismo registrados en la capital boliviana, donde manifestantes intentaron avanzar hacia zonas gubernamentales y se reportaron daños en instituciones públicas y negocios privados.

Las movilizaciones contra el gobierno de Rodrigo Paz ya impactan el abastecimiento y la operatividad financiera en Bolivia. Foto: AFP.

EE.UU. advierte sobre intento de desestabilización

En paralelo, el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó que las movilizaciones representan “un golpe de Estado en marcha” y expresó preocupación por la situación política del país tras conversar telefónicamente con el presidente boliviano.

“Se trata de un golpe de Estado que está en marcha. No nos equivoquemos al respecto; es un golpe financiado por esa alianza perversa entre la política y el crimen organizado en toda la región”, aseguró el diplomático en el foro Conferencia de las Américas de Washington.

Además, remarcó que Rodrigo Paz fue elegido hace menos de un año y cuestionó las protestas violentas y los bloqueos registrados en el país.

Bolivia atraviesa así uno de los momentos más delicados desde la llegada de Rodrigo Paz al poder en noviembre pasado, con una combinación de presión social, dificultades económicas y creciente incertidumbre política que ya comienza a afectar actividades clave, incluido el sector financiero.

Con información de EFE.