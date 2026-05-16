Las intenciones de que entidades del Estado peruano compren oro a los mineros artesanales no cesa. Por el contrario, parece ir evolucionar en los fueros del Congreso de la República, pese a las críticas que han generado este tipo de iniciativas.

Hay que recordar que inicialmente el Parlamento pretendía empujar un proyecto de ley para que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) compre este metal precioso a la pequeña minería y minería artesanal. Posteriormente, se propuso que sea el Banco de la Nación quien haga la adquisición. Ambos planteamientos fueron duramente cuestionados por distintos actores del sector.

Pese a ello, ahora una nueva iniciativa legislativa quiere ir más allá y, esta vez, plantea crear una nueva entidad que compre este mineral. En concreto, el Congreso de la República recibió un proyecto de ley que propone crear el denominado “Banco de Oro del Perú”, una entidad estatal que compraría oro directamente a pequeños mineros y productores artesanales formalizados o en proceso de formalización.

Las intenciones de que entidades del Estado peruano compren oro a los mineros artesanales no cesa. Photographer: Alessia Pierdomenico/Bloomberg

Según el texto, la meta es reducir la minería ilegal y recuperar el control sobre parte de la comercialización aurífera del país.

La propuesta sostiene que hasta el 40% de la producción anual de oro en Perú provendría actualmente de minería no formal, equivalente a cerca de US$ 4,000 millones al año.

El proyecto fue presentado por el congresista José Luna Gálvez, de Podemos Perú, y busca declarar de interés nacional y necesidad pública la creación de esta entidad financiera especializada en el mineral aurífero.

El Estado compraría oro directamente a pequeños mineros

La iniciativa plantea que el Banco de Oro del Perú intervenga en distintos eslabones de la cadena productiva del oro. Entre ellos figuran asistencia técnica para explotación minera, financiamiento de plantas de procesamiento y mecanismos de compra directa al minero formalizado.

Según el proyecto, este esquema permitiría reducir la intermediación informal y garantizar precios alineados al mercado internacional para pequeños productores mineros.

La propuesta también contempla servicios de refinación, fundición, logística, almacenamiento y análisis de laboratorio para determinar el grado de pureza del oro.

Asimismo, el banco implementaría sistemas de trazabilidad y certificación de origen para verificar que el oro comercializado provenga de fuentes legales y ambientalmente responsables.

Según el proyecto, este esquema permitiría reducir la intermediación informal y garantizar precios alineados al mercado internacional para pequeños productores mineros. Foto: Andina.

Banco compraría oro “en vías” de formalización

El proyecto establece que la norma sería aplicable a la minería artesanal, pequeña y mediana minería, incluyendo a titulares inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) o en proceso de formalización dentro del territorio nacional.

Además, plantea que quienes comercialicen oro mediante el Banco de Oro del Perú accedan a beneficios como simplificación administrativa, capacitación en prácticas sostenibles y asistencia técnica legal.

La iniciativa también señala que el Poder Ejecutivo tendría un plazo máximo de 180 días calendario para reglamentar la ley en caso sea aprobada.

Cuestionamientos sobre la posible compra

Ya en el pasado, el director del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, dijo a este diario que se debe tener en cuenta que si el oro es de procedencia legítima identificable, el minero puede venderlo en cualquier lado sin problema. Es decir, no habría necesidad de que el Estado lo compre.

“Por otro lado, si el oro no tiene procedencia legítima identificable, entonces el Estado no puede comprarlo. No hay mucho más que discutir”, comentó a mediados del año pasado cuando se pretendía que el Banco de la Nación participe de la adquisición de este metal. Pero, estos comentarios son extrapolables a la situación actual.