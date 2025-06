Esta propuesta, que el pasado 4 de junio fue enviado a un cuarto intermedio, fue incluido a último momento en la agenda de la comisión con 15 votos a favor, la mañana de este lunes 30 de junio. Sin embargo, durante la sesión no se llegó a debatir .

¿Qué proponen exactamente?

La iniciativa plantea modificar la Ley Nº 16000, que crea el Banco de la Nación, para otorgarle facultades específicas que le permitan operar en la compra, venta, custodia y exportación de minerales , especialmente, de oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala formalizada.

Entre sus principales aspectos, el proyecto establece que el banco pueda actuar como agente comercial en el mercado interno del oro y exportarlo, ya sea por cuenta propia o por encargo, bajo supervisión de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Además, obliga a la entidad a implementar mecanismos de trazabilidad, control de calidad y cumplimiento con normas ambientales, tributarias y de lucha contra el lavado de activos.

Pero, ¿por qué es un riesgo? Los expertos apuntan a la relación que tendría la iniciativa con el oro ilegal.

Para el director del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera, solo hay dos escenarios posibles en el análisis que se debería hacer.

Lo primero a tener en cuenta es que si el oro tiene procedencia legítima identificable, entonces, el minero puede venderlo en cualquier lado sin problema. Es decir, no hay necesidad de que el Estado lo compre.

“Por otro lado, si el oro no tiene procedencia legítima identificable, entonces el Estado no puede comprarlo. No hay mucho más qué discutir”, señaló.

En ese sentido, advirtió que convertir al Banco de la Nación en comprador y exportador de oro “es peligroso y, posiblemente, haga más grave el problema en vez de solucionarlo”.

Además, la propuesta implica “meter al Estado como actor central al medio del circuito de economía ilegal más influyente del país”, lo cual calificó como un sinsentido que contradice el verdadero rol del Estado.

Enrique Castellanos, profesor de Economía de la Universidad del Pacífico, coincidió en lo riesgoso que resulta la iniciativa, resaltando la posibilidad de que haya un "lobby de los mineros informales" en el Parlamento.

“Genera incentivos perversos para que los informales y el oro mal habido entre a la economía formal. El Banco de la Nación nunca ha hecho eso y no tiene la experiencia de cómo manejarlo. Desde el punto de vista puramente económico es legitimizar la informalidad e incentivar el lavado de dinero”, comentó.

Cabe recordar que en anteriores legislaturas se había planteado una iniciativa similar, pero en vez del Banco de la Nación, se planteaba la posibilidad de que sea el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) el que compre oro al mercado interno.