En detalle, La Arena S.A., empresa controlada por Jinteng (Singapore) Mining Pte. Ltd., integrante del grupo Zijin Mining, presentó ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) el Primer Informe Técnico Sustentatorio (ITS) correspondiente a la cuarta modificación del Estudio de Impacto Ambiental detallado (MEIA-d) de la unidad minera La Arena (La Libertad).

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A través de este ITS, la empresa plantea la actualización del plan de minado del tajo Calaorco en función de nuevas proyecciones operativas e información técnica reciente. La principal modificación consiste en ampliar el periodo de explotación de este tajo de cuatro a seis años, sin alterar el volumen, la superficie ni la cota previamente aprobados .

El proyecto de La Arena S.A. mantiene su diseño original y no prevé ampliar área ni profundidad, pese a la reprogramación del minado. Foto: Andina.

Los cambios propuestos en La Arena

Según el referido ITS de La Arena S.A., el plan de minado del tajo Calaorco, aprobado en la Cuarta MEIA-d del año 2025, contemplaba la extracción de 75.35 millones de toneladas secas (Mt) en un periodo de cuatro años. La modificación planteada mantiene ese volumen, pero propone extender su ejecución a seis años, lo que ampliaría en dos años la vida útil operativa de la unidad minera.

El ajuste responde, explica el ITS, a una revisión del plan vigente para adecuarlo a un ritmo de extracción más sostenible. En ese marco, el nuevo cronograma distribuye las 75.35 Mt a lo largo de seis años, con una mayor intensidad en las primeras etapas —26.99 Mt el primer año y 15.80 Mt el segundo— y una reducción progresiva hasta 4.97 Mt en el sexto año.

Del total, se estima extraer 23.62 Mt de mineral aurífero, con una ley promedio de 0.244 gramos de oro por tonelada, lo que permitiría obtener unas 185,118 onzas de oro contenidas y recuperar alrededor de 151,848 onzas tras el procesamiento. Asimismo, se proyectan 50.06 Mt de desmonte y 1.67 Mt de ripios .

Diseño del tajo sin modificaciones

Pese a los ajustes en el periodo de extracción, el diseño del tajo Calaorco se mantiene sin cambios: no se incrementa el volumen, la huella ni la profundidad, ni se modifican los taludes o la geometría. Así, el tajo conservará un área de 114.1 hectáreas, una profundidad de 572 metros y una cota final de 3,008 m s.n.m.

El documento también precisa que la ampliación del plazo no altera el balance hídrico aprobado, sino que lo extiende dentro de los parámetros ya evaluados, sin generar impactos adicionales sobre cuerpos de agua o ecosistemas frágiles. En la misma línea, el plan de desaguado se mantendrá en la cota aprobada, y las actividades de construcción, operación y cierre no presentan variaciones respecto a lo ya autorizado.

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