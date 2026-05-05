Unidad minera La Arena (La Libertad) es operada por La Arena S.A., empresa controlada por Jinteng (Singapore) Mining Pte. Ltd., integrante del grupo Zijin Mining. Foto: Andina.
Unidad minera La Arena (La Libertad) es operada por La Arena S.A., empresa controlada por Jinteng (Singapore) Mining Pte. Ltd., integrante del grupo Zijin Mining. Foto: Andina.
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Karen Guardia Quispe
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Hace unos días, la minera china Zijin Mining reveló que proyecta inversiones y adquisiciones por más de US$ 10,000 millones en América Latina. Dicha estrategia busca asegurar el suministro de metales estratégicos como el cobre, oro y litio. En el Perú, la compañía mantiene su enfoque en proyectos como La Arena y Río Blanco, mientras avanza en nuevas iniciativas para ampliar su presencia en el país. En ese contexto, ¿qué novedades se esperan sobre La Arena para 2026?

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