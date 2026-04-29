Zijin Mining estima inversiones y adquisiciones por más de US$ 10,000 millones en América Latina, en el marco de una estrategia orientada a asegurar el suministro de metales estratégicos como cobre, oro y litio. En el Perú, la compañía se enfoca en proyectos como La Arena y Río Blanco, mientras avanza en nuevas iniciativas para ampliar su presencia en el país.

La minera china ha consolidado en la última década una de las carteras de inversión más agresivas en América Latina, con compromisos que superan los US$ 10,000 millones considerando distintas fases de desarrollo de sus proyectos.

Así lo señaló James Wang Chun, vicepresidente de Operaciones de Zijin Mining, durante su presentación en ExpoCobre 2026, donde destacó que la empresa se ubica entre los cinco mayores productores de cobre a nivel global y es el principal productor de oro en China.

El ejecutivo subrayó que la compañía mantiene presencia en más de 18 países, con activos en África, Europa, Oceanía y América Latina, en línea con su estrategia de diversificación y aseguramiento de recursos clave para la transición energética.

En esa línea, a nivel regional, la compañía también impulsa inversiones en el denominado Triángulo del Litio, como parte de su estrategia de “minería para una sociedad mejor”.

Uno de los casos más relevantes es el proyecto de salmuera de litio Tres Quebradas (3Q), en Argentina , con el que Zijin busca posicionarse en la cadena de suministro de baterías para vehículos eléctricos.

Zijin Mining es uno de los mayores productores globales de cobre y oro. (Foto: Andina)

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La Arena: expansión y extensión de vida útil

En el Perú, uno de los activos clave es la unidad minera La Arena, un proyecto a cielo abierto con una estructura de “oro arriba, cobre abajo”. Actualmente, la Fase I —de lixiviación en pilas de oro oxidado— se encuentra en producción constante, mientras que la Fase II, asociada a un yacimiento de pórfido de cobre y oro, está en etapa de estudio.

En esa línea, el pasado 19 de marzo, la compañía dio a conocer que proyecta extender en 20 años la vida útil de esta operación mediante el desarrollo del proyecto La Arena Sulfuro s, iniciativa que demandaría una inversión estimada de US$ 1,500 millones.

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El ejecutivo explicó que este proyecto permitirá dar continuidad a la operación actual —que, según el Estudio de Impacto Ambiental vigente, contempla actividades hasta el 2028— y forma parte de la estrategia global de expansión de la compañía.

Asimismo, precisó que la iniciativa se encuentra en etapa de diseño e ingeniería, evaluando alternativas para la ubicación de la planta e infraestructura, y que aún debe completar estudios técnicos, ambientales y procesos regulatorios, así como el trabajo con comunidades.

Río Blanco: apuesta de gran escala

Río Blanco, en el norte del Perú, es uno de los mayores yacimientos de cobre no desarrollados del mundo.

Respecto a Río Blanco en Piura, Wang indicó que se trata de uno de los diez mayores yacimientos de cobre no explotados a nivel mundial, ubicado en el norte del Perú dentro del arco magmático continental del Neógeno.

Este proyecto, de tipo pórfido de baja ley y gran escala, presenta un alto potencial geológico para nuevos descubrimientos.

Zijin lidera el consorcio que busca desarrollarlo, con una inversión estimada de US$ 2,500 millones, posicionándolo como uno de los proyectos más grandes aún no ejecutados en el país.