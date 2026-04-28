La canadiense Chakana Copper ha suscrito un acuerdo para adquirir las concesiones de Libelula de Minera Barrick Perú SA, que constituyen la mayor parte del proyecto La Joya (Áncash). La minera ha mantenido las concesiones bajo opción otorgada por Barrick desde julio de 2018.

“La adquisición de las concesiones de Libelula representa un hito importante para la compañía. Nuestras exploraciones hasta la fecha han demostrado un potencial excepcional para la exploración de cobre y metales preciosos en tres áreas objetivo distintas, y La Joya y Mega-Gold cuentan con todos los permisos necesarios para perforaciones adicionales. Nos complace dar la bienvenida a Barrick como accionista, que se une a Gold Fields y EMR Capital”, declaró David Kelley, presidente y director ejecutivo de Chakana Copper.

La empresa pagará la compra entregando 4,130,312 acciones comunes a Barrick. Estas acciones representan el 8% del total de acciones de la empresa, tras la emisión. Además, Barrick recibirá un 2% de las ganancias que se obtengan al procesar y vender los minerales de esas concesiones.

Las acciones que se entregarán a Barrick no se podrán vender durante 12 meses por acuerdo entre las partes. Además, por las reglas del mercado de valores en Canadá, tampoco podrán venderse durante un plazo mínimo de cuatro meses y un día desde que se emitan. Para completar la compra, todavía se necesita la aprobación de la Bolsa de Valores TSX Venture.

Chakana Copper Corp es una empresa canadiense de exploración minera que actualmente impulsa el proyecto La Joya, ubicado en la región de Ancash, Perú.

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Chakana acelera exploración minera con permisos y nuevas zonas de alto valor

El proyecto La Joya se ubica en la provincia de Áncash, Perú, dentro de la Cordillera Negra, a 35 km al sur de la mina de oro Pierina. El proyecto forma parte del distrito Aija-Ticapampa, que cuenta con varias minas y una planta de procesamiento operada por Minera Lincuna.

El proyecto tiene tres zonas principales ya identificadas en exploraciones recientes: En La Joya se encontraron altas concentraciones de plata y algo de oro en perforaciones, lo que confirma buen potencial mineral; en Mega-Gold se detectó un sistema geológico favorable para encontrar oro, con dos áreas que aún no han sido perforadas; y en Compañero hay presencia de oro visible en superficie, con muestras que muestran concentraciones altas.

Los prospectos La Joya (HSE) y Mega-Gold ya cuentan con los permisos necesarios para iniciar perforaciones. En el caso de La Joya, primero se realizará un mapeo detallado y un estudio geofísico en superficie, con el objetivo de ubicar un gran depósito de metales preciosos bajo la zona ya identificada. Luego se prevé una campaña de perforación de unos 1,900 metros.

En Mega-Gold, se planea una perforación de aproximadamente 500 metros para evaluar el objetivo principal denominado PT-1

Por su parte, en la zona Compañero, el permiso ambiental ya fue aprobado y solo falta completar los trámites finales para iniciar las actividades de perforación.

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Chakana Copper va tras más plata en Áncash

En junio del año pasado, la minera Chakana Copper ha venido centrando sus esfuerzos de exploración en tres áreas objetivo ricas en minerales en su proyecto de plata La Joya (Áncash), en el marco de un acuerdo de opción con Barrick Gold (ahora de su propiedad). En tal sentido, reveló cuál es el plan de exploración que busca ejecutar en dicho yacimiento.

En detalle, las tres áreas objetivo de La Joya son el sistema epitermal de alta sulfuración (HSE) La Joya, el centro intrusivo Mega-Gold y la zona aurífera Compañero. David Kelley, presidente y director ejecutivo de Ckakana Copper, precisó que los objetivos de perforación cuentan con todos los permisos y representan emocionantes oportunidades de descubrimiento mineral.

“Ya hemos detectado mineralización de plata de alta ley durante la perforación en La Joya, dentro de la misma estratigrafía que alberga mineralización significativa en el distrito. En Mega-Gold, nuestra perforación exploratoria inicial, combinada con la zonificación geofísica y geoquímica, proporciona vectores sólidos que definen dos objetivos de pórfido discretos”, comentó.