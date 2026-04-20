La minera canadiense Palamina Corp. anunció que completó financiamientos por US$ 3.05 millones, un paso clave para poner en marcha Colt Silver Corp., una nueva empresa que agrupará sus proyectos de plata y cobre en Perú.

El anuncio marca un avance concreto dentro de un plan que la compañía ya había presentado: separar parte de sus activos para crear una firma independiente. Con esta nueva empresa —un proceso conocido como spin-out— Palamina busca ordenar mejor su negocio: Colt Silver se enfocará en plata y cobre, mientras que la empresa original seguirá centrada en oro.

El financiamiento se estructuró mediante instrumentos que, en una etapa inicial, funcionan como préstamos, pero luego se convierten en acciones de la nueva compañía. Con esto, Colt Silver contará con los fondos necesarios para iniciar actividades y avanzar en sus proyectos.

Proyectos en Perú

Colt Silver reunirá siete proyectos de plata y cobre ubicados en distintas regiones del país. Cuatro de ellos están en el sur, en la zona de Santa Lucía (Puno), incluyendo Galena, Esperanza, Volcano y Sora, todos con potencial polimetálico.

Según reportes previos de la compañía, la cartera también incluye otros activos en el centro y norte del Perú, aunque no se han detallado en este anuncio. En conjunto, estos proyectos serán el foco principal de exploración de Colt Silver en los próximos años.

La minera canadiense Palamina acelera sus planes de crecimiento en el mercado peruano. (Foto: Palamina)

El objetivo de esta nueva estructura es acelerar el desarrollo de estos activos con una estrategia más enfocada. Al separar los proyectos de plata y cobre en una empresa distinta, se busca atraer inversionistas interesados específicamente en estos metales.

El cierre del financiamiento también permite avanzar con los siguientes pasos del proceso, como completar los trámites regulatorios y preparar el eventual listado de Colt Silver en la bolsa canadiense.

Con este movimiento, Palamina no solo asegura recursos frescos, sino que también redefine su estrategia en Perú: una empresa enfocada en oro y otra dedicada a desarrollar su portafolio de plata y cobre.