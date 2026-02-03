El precio de la plata y el oro, considerado activo refugio en momentos de incertidumbre económica, rebotan este martes después del fuerte desplome registrado en las dos últimas sesiones, en las que se alejaron de máximos históricos.

Según datos de mercado recogidos por EFE, a las 7.00 horas de este miércoles (6.00 GMT), el oro sube el 4.04%, hasta los US$ 4,849.90.

En la víspera, el oro cerró con una caída cercana al 5%, aunque durante la sesión llegó a descender un 10%, hasta tocar un mínimo intradía en los US$ 4,402.95.

El viernes, el oro se desplomó otro 8.95%, en la que fue su peor sesión desde el 15 de abril de 2013.

LEA TAMBIÉN: Oro y plata sufren mayor desplome en años tras rebote del dólar por nominación de Warsh en la Fed

De esta manera, el oro se alejó de los máximos históricos que alcanzó el pasado día 29 de enero, en los US$ 5,595.47.

El precio de la plata, por su parte, avanza a esta hora el 6.56%, hasta los US$ 84.50.

En la víspera, la plata llegó a hundirse más de un 16% (mínimo diario en los US$ 71.38 la onza), aunque al cierre de la sesión, amortiguó la caída hasta el entorno del 5%.

El pasado viernes, la plata se hundió un 26.36%, una caída inédita desde que hay registros oficiales, en 1976.

La anterior caída más abultada de la plata al cierre de una sesión fue el 27 de marzo de 1980, cuando se dejó un 18.58%, según datos de Bloomberg.

En estos dos últimos días de fuertes caídas, la plata ha llegado a perder más del 35.6% desde los récords que alcanzó el 29 de enero, en los US$ 121.65.

El oro también ha llegado a ceder más del 16% desde los máximos del pasado 29 de enero.

El analista de XTB Manuel Pinto, destacó que el metal dorado se ha visto afectado por el anuncio de Kevin Warsh como futuro presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed) en sustitución de Jerome Powell.