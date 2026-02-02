Lingotes de oro y plata.
El rally de los metales preciosos se desarma a toda velocidad, con el oro ampliando sus pérdidas, después de registrar el viernes su mayor desplome en más de una década, y con la plata borrando casi completamente las ganancias acumuladas en el año.

