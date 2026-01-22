Jamie Dimon y Donald Trump. Fotos: Nathan Laine/Bloomberg y Jim Watson/AFP/Getty Images
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó a y a su director ejecutivo, , alegando que se le había “desbancarizadoinjustamente por motivos políticos, según un comunicado judicial al que tuvo acceso este jueves la AFP.

Trump demanda al menos US$ 5,000 millones en concepto de daños y perjuicios en una querella civil presentada ante un tribunal estatal de Florida.

La denuncia se centra en las medidas que tomó JPMorgan para cortar lazos con Trump tras el asalto del 6 de enero al Capitolio de Estados Unidos, después de que el republicano se negara a reconocer su derrota tras perder en las elecciones presidenciales de 2020 frente a Joe Biden.

JPMorgan dijo que el caso “no tiene fundamento”, pero pidió una reforma regulatoria para “evitar la instrumentalización del sector bancario”.

Trump fue notificado el 19 de febrero de que JPMorgan cerraría varias cuentas, lo que causó “un considerable daño financiero”, según la denuncia.

El republicano y sus empresas resultaron perjudicados “no solo por la interrupción en su acceso a los servicios bancarios de JPMC, sino también por el devastador impacto en la capacidad del demandante para realizar transacciones y acceder a sus fondos”, agrega la denuncia.

Los demandantes están convencidos de que la decisión unilateral de JPMC se produjo por motivaciones políticas y sociales, y por las infundadas creencias ‘woke’ de JPMC de que debía distanciarse del presidente Donald Trump y de sus posturas políticas conservadoras”.

JPMorgan afirmó que combatirá el litigio y añadió que no cierra “cuentas por razones políticas o religiosas, según un comunicado.

Cerramos cuentas porque crean riesgos legales o regulatorios para la empresa”, dijo el banco.

El banco más grande de Estados Unidos ya fue blanco de las amenazas del mandatario a mitades de noviembre, cuando pidió que se investigue a la entidad por sus vínculos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein.

