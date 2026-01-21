El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que la administración de Delcy Rodríguez en Venezuela “ha sido muy buena” tras la caída de Nicolás Maduro, por lo que pronostica un periodo de bondad económica con la comercialización del petróleo llanero.

Durante su participación en el Foro de Davos, Trump relató que luego de la captura de Maduro, sus herederos políticos manifestaron su interés en “hacer un trato” con Washington.

“Venezuela hará más dinero (con el petróleo) en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”, aclaró.

No obstante, desde la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ponen paños fríos al entusiasmo de Trump, dado que el crudo venezolano es extrapesado y, por lo tanto, complejo y costoso de extraer, lo que limita las chances de que retome sus niveles históricos.

Donald Trump logró la captura de Nicolás Maduro, a quien señala de liderar una organización de narcotráfico. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Donald Trump insistió en que a Venezuela le irá “fantásticamente bien” con Delcy Rodríguez, y con el crudo que Caracas les entregará, lograrán “hacer más dinero del que han hecho en mucho tiempo”.

Según la mandataria Delcy Rodríguez, ya ingresaron US$ 300 millones de los US$ 500 millones estimados por la venta del petróleo, y con estos recursos, se va a “financiar el ingreso de los trabajadores y proteger el poder adquisitivo de la inflación”, así como de “los vaivenes en el mercado cambiario”.

Con información de AFP