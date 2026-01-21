El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula mientras habla durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026. El Foro Económico Mundial se celebra en Davos del 19 al 23 de enero de 2026. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, gesticula mientras habla durante la reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos el 21 de enero de 2026. El Foro Económico Mundial se celebra en Davos del 19 al 23 de enero de 2026. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP)
Agencia EFE

El presidente estadounidense, , dijo hoy que las importaciones de Estados Unidos y su aporte a la economía mundial “mantienen a todo el mundo a flote, y defendió sus como herramienta para equilibrar ese supuesto aporte esencial de EE.UU. al crecimiento económico de otros países.

No me quieren mirar a los ojos, pero se están aprovechando de Estados Unidos y he sido justo, les impuse aranceles y no pasó nada, pero me he dado cuenta de que sin nosotros Suiza no existiría y ninguno de los países que están representados aquí”, dijo Trump en durante la audiencia de mandatarios y empresarios reunidos en el ‘resort’ alpino suizo.

Trump dijo que en sus conversaciones para rebajar los fuertes aranceles a Suiza del 27% al 15% se dio cuenta que un país como el que hace de anfitrión del Foro de Davos “que Estados Unidos mantiene el mundo entero a flote”.

El presidente estadounidense recriminó que en Davos hay mandatarios “que no quieren verme, que no me quieren mirar a los ojos”, porque saben, según él, que se están aprovechando de Estados Unidos.

No obstante, reiteró, “queremos trabajar con ellos, no estamos buscando destruirlos” y que si él quisiera podría haber destruido a países como Suiza con fuertes aranceles.

Sin nosotros la mayoría de países no funciona. Y además ofrecemos un factor de protección con nuestro poder militar, que es el más grande en el mundo con diferencia. Sin nuestras Fuerzas Armadas tendrían amenazas que no se creerían. No tienen amenazas gracias a nosotros y a la OTAN”, dijo Trump, pese a que insistió que quiere anexionarse Groenlandia por la vía de la compra, algo que afectaría a la integridad territorial de un miembro de la Alianza, Dinamarca en este caso.

Trump también dijo que están por delante de en desarrollo de inteligencia artificial y se atribuyó el permitir a China mantener el desarrollo de su gran capacidad de generación eléctrica: “están creando sus propias plantas energéticas, que una vez sumadas son más que cualquier otro país en el mundo y nosotros vamos a crear lo mismo o más, yo les estoy dejando hacerlo”.

El presidente estadounidense también presumió de que su colega francés, , hace lo que él le pide cuando le amenazó con aranceles del 100% al vino y al champán y que “a la tercera” la mayoría de países hacen lo mismo que él, de quien se mofó por llevar gafas de sol en su discurso del martes por problemas oculares.

