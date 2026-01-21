Julio Velarde en Davos. Foto: Captura de la transmisión del panel "Breaking Latin America’s Growth Ceiling" del Foro Económico Mundial.
Julio Velarde en Davos. Foto: Captura de la transmisión del panel "Breaking Latin America’s Growth Ceiling" del Foro Económico Mundial.
. “Las economías [de América Latina] no lo han hecho tan bien, pero tampoco tan mal”, refirió en su participación en el panel "Rompiendo el techo de crecimiento de América Latina".

Por ejemplo, refirió que un productor estadounidense no sabe a qué se enfrentará para conseguir insumos; y un vendedor de bienes importados no sabe cuáles serán las tarifas al final del día.

"Las economías [de América Latina] no lo han hecho tan bien, pero tampoco tan mal", dijo Velarde. Foto: ¡Stock.
“Las economías [de América Latina] no lo han hecho tan bien, pero tampoco tan mal”, dijo Velarde. Foto: ¡Stock.

“Esto [los aranceles] han cambiado más que los propios impuestos en otros países. En nuestro caso [Perú], hemos mantenido las mismas leyes para los impuestos a empresas desde 1992. Hubo un cambio pequeño en 2016, pero básicamente ha sido lo mismo”, refirió.

Velarde recordó que la economía peruana es bastante abierta al mundo. Esto porque confiamos en el estado de derecho y se firmaron tratados de libre comercio.

“Nosotros tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos, libre de impuestos, que fue aprobado por el Congreso y se suponía que cualquier cambio solo se daría con la aprobación del mismo Parlamento estadounidense. Pero ahora vemos que tenemos nuevas tarifas”, expuso.

Julio Velarde en Davos. Foto: Captura del panel "Breaking Latin America's Growth Ceiling" del Foro Económico Mundial
Julio Velarde en Davos. Foto: Captura del panel "Breaking Latin America’s Growth Ceiling" del Foro Económico Mundial

Inestabilidad política

En otro momento, habló de la incertidumbre política. Sobre ello, se refirió a Perú, pues, subrayó, pese a lo que ha vivido el país, no se han golpeado indicadores clave. “Pese a la volatilidad política el crecimiento no ha sido tan malo”, afirmó.

Sobre la región, señaló que existen bancos centrales independientes: “Vimos críticas a los más importantes bancos centrales, pero los presidentes [de los bancos] continuaron con su política monetaria pese a esas críticas que venían de los propios mandatarios. Y, a pesar de que algunos países tienen ahora un poco más inflación, comparado con los 70, 80 y 90, la situación es mucho mejor”.

Sin embargo, reconoció que uno de los factores que explica el bajo crecimiento de América Latina comparado con Asia ha sido la macroestabilidad del pasado: en los 70 y 80 tuvimos déficits, inflación, etcétera. “Pero, al final la situación no es tan buena ni tan mala. Lo que tenemos que construir son las instituciones”, apuntó.

Sobre esto último, remarcó que es necesaria la presencia del Estado alrededor de todo el país con mejores servicios y mejor educación. “Si tienes una población con educación, serás próspero al final. Pero, tienes que invertir en eso”, puntualizó.

Por ejemplo, mencionó que Perú ha tenido nueve presidentes, pero el tipo de cambio casi no se movió y el rendimiento de los bonos estuvo bastante estable.
Por ejemplo, mencionó que Perú ha tenido nueve presidentes, pero el tipo de cambio casi no se movió y el rendimiento de los bonos estuvo bastante estable.

La digitalización del mundo

Hacia el final del panel, se le consultó a Velarde si es optimista sobre la digitalización de las finanzas, a lo que respondió que “sí”.

“Para el mundo, diría que en 50 años probablemente veremos un mundo distinto por la inteligencia. No sé cuánto nos vamos a beneficiar, seguro bastante, pero es difícil decirlo ahora”, aseveró.

