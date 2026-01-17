En detalle, los trabajadores formales acumulan 46 días libres remunerados anuales, ya que los 30 días de vacaciones ingresan al acumulado.

De esta manera, nuestro país se lleva la mayor cantidad de días libres pagados en comparación con los miembros de la OCDE y de la Alianza del Pacífico, puntualizó el Banco Central de Reserva (BCRP) en una edición reciente de la Revista Moneda.

El costo de los feriados

El documento que el BCRP publicó en 2025 es preciso: un día feriado adicional reduce el crecimiento anual del Producto Bruto Interno (PBI) en, aproximadamente, 0.04 puntos porcentuales.

Al respecto, Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), comparte su mirada con Gestión: “Si se pudieran eliminar unos seis feriados de los 16, ya se tendría un impacto de medio punto en el PBI. Es que si se eliminan en un primer año, al segundo año la base ya es otra comparada con el año anterior; por eso es un impacto de medio punto. [...] No tiene un propósito claro llenarnos de feriados”.

Desde la mirada del especialista, lo que en el papel parece una mejora para los trabajadores, en la práctica puede terminar encareciendo la contratación formal y profundizando las brechas entre quienes tienen menores ingresos.

“El BCRP da cuenta de 12 feriados más otros cuatro que se agregaron recientemente en la ola de feriados, entre 2021 y 2023, y que hacen que Perú tenga la mayor cantidad de días libres remunerados. En general, como país, y considerando nuestro nivel de informalidad del mercado laboral, este tipo de beneficios laborales pueden parecer buenos, pero al final terminan haciendo más costosa la contratación, especialmente para los que reciben menos ingresos, los de menor productividad”, sostiene.

En ese sentido, analiza: “Pasar a la formalidad no solamente implica [asumir] los costos no salariales, como la CTS, la gratificación, sino que se tienen 30 días de vacaciones remunerados y los feriados no ayudan. [...] Más bien la contratación se encarece para los jóvenes o los de menores ingresos, al aumentarles los beneficios se termina encareciendo la contratación”.

¿Cuáles son los feriados largos en Perú? Foto: Pexels

¿Proyectos de ley al acecho?

En 2025, los feriados se convirtieron en un tema de disputa en el Congreso. Wilson Soto, de Acción Popular, y Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso, coincidieron en colocar sobre la mesa iniciativas para eliminar algunos feriados; mientras que desde la Comisión de Trabajo se impulsó un dictamen para reordenar los días no laborables y trasladarlos a los lunes. ¿El objetivo? Potenciar el turismo interno.

En la otra orilla, Idelso García, de Alianza para el Progreso, presentó el proyecto de ley N° 12814/2025-CR para declarar el 13 de octubre como feriado nacional no laborable en todo el país, en conmemoración a la Festividad del Señor Cautivo de Ayabaca.

En una entrevista previa con este diario, Denisse Miralles, a la cabeza del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), adelantó hacia dónde se orienta el 2026: “Hay algunos que piensan que los feriados promueven el turismo y eso va a la economía directamente, pero considero que tiene que haber siempre un balance. Tenemos demasiados”.

Fue más específica: “Vamos a apuntar primero a los feriados nacionales, no tanto a los puentes, porque son facultativos. No es que queramos deshonrar esas fechas importantes, pero hay otro cariz que se les puede dar, reconocerlas, hacer ceremonias, entre otros. Pero no impactar la productividad de un día del país, que se paralice o se reduzca”.

Gallardo, por su parte, advierte que el escenario actual no admite más días de descanso obligatorio. Es más, lanza la posibilidad de fusionar los feriados existentes y “limpiar” el calendario.

“El feriado de las Fuerzas Armadas debería estar vinculado a las Fiestas Patrias, que es el periodo del año en el que estamos celebrando también la importancia de nuestras Fuerzas Armadas. Los feriados religiosos en general podrían formar parte de los 30 días de vacaciones. Si nos sentamos a sacar algunas cuentas, se podría tranquilamente eliminar varios feriados ”, opina.

Utiliza como ejemplo la dinámica de una economía líder, la estadounidense: “Esto da espacio no solo para revisar estos cuatro feriados que se agregaron, sino incluso los otros 12 días. En otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, recibes un par de días no laborables para que tú veas dónde los reasignas. Es un reconocimiento a que podrías ser católico y celebrar Semana Santa o ser judío y celebrar el Janucá”.

Los días centrales de la fiesta en honor al Señor Cautivo son el 12, 13 y 14 de octubre. (Foto: Municipalidad Provincial de Ayabaca)

Sectores bajo la lupa

El BCRP recaba que los efectos negativos de los feriados se concentran, principalmente, en la manufactura no primaria, el comercio, la electricidad y el agua, y la construcción.

“Según el Banco Central, el sector construcción es el más afectado por esto. Y tiene todo el sentido, si se tiene que terminar una obra, se les debe pagar el doble o triple (a los obreros) para que no se retrasen en su calendario”, ejemplifica Gallardo.

Y extiende el contraste: “No hay un impacto tan importante en alojamiento y restaurantes, que se ven como los más beneficiados”.

Asimismo, minería y agricultura son actividades que no dependen tanto del calendario formal de trabajo diario; por ello, hay mecanismos operativos que amortiguan la pérdida de días laborables.

El dato:

El vocero del IPE recuerda que la discusión sobre los feriados ocurre, en su mayoría, dentro del grupo de trabajadores del sector formal. Para el trabajador informal, la lógica es otra: el feriado no cambia su rutina. “Hace andar su negocio como cualquier otro día”, refiere.