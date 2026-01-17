¿Por qué los feriados son el centro del debate en Perú? (Foto: Andina)
¿Por qué los feriados son el centro del debate en Perú? (Foto: Andina)
Camila Vera
mailCamila Vera

Perú registra hoy 16 feriados al año, y cada uno de estos días tiene un impacto directo en la actividad económica. Pese a ello, el Congreso de la República contempla en su radar algunas iniciativas que buscan ampliar el conteo. ¿Qué sectores sufren más el estrago?

