Lima concentra la mayoría de puestos de trabajos formales en el Perú: de cada 10 empleos, seis están en la capital, al menos en el 2025. Ahora, con el inicio del nuevo año, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) intentó responder una pregunta: ¿cuántos puestos más se requerirán en el 2026, año electoral, en Lima Metropolitana? Una encuesta del ministerio intenta hacer una proyección.
La demanda se concentrará casi por partes iguales entre puestos de naturaleza temporal o estacional y puestos de necesidad continua, reflejando un mercado laboral con alta rotación, campañas estacionales y necesidades permanentes de operación empresarial.
Así, se proyecta que Lima Metropolitana requerirá 96,636 nuevos puestos de trabajo en el sector formal privado durante este año.
De acuerdo con el estudio, el 50.7% de los nuevos empleos correspondería a trabajos temporales o estacionales, mientras que el 49.3% estaría asociado a labores permanentes, inherentes a la actividad productiva de las empresas.
Empleo permanente: ingeniería, ventas y seguridad lideran la demanda
En el caso de los 47,639 puestos de necesidad continua, las ocupaciones más demandadas se vinculan a actividades técnicas, comerciales y operativas. Destacan los geólogos y geofísicos, así como vendedores minoristas, guardias de seguridad, trabajadores de centros de llamadas e ingenieros civiles.
Este perfil de demanda revela una combinación de requerimientos especializados —particularmente en sectores vinculados a recursos naturales e infraestructura— junto con funciones comerciales y de soporte que sostienen la operación cotidiana de las empresas.
Trabajo temporal: educación, comercio y construcción concentran vacantes
Por su parte, los 48,997 puestos de naturaleza temporal o estacional se concentran en actividades ligadas a campañas comerciales, ciclos productivos específicos y servicios educativos.
En este grupo, los profesores universitarios aparecen como la ocupación más demandada, seguidos por vendedores minoristas, albañiles, demostradores, personal de limpieza y trabajadores de atención al cliente.
El informe precisa que este tipo de empleo responde a picos de actividad durante determinadas épocas del año, como campañas comerciales, periodos académicos o proyectos de corta duración.
Carreras más solicitadas: sistemas, ciencias de la tierra y gestión
En términos de formación profesional, el estudio identifica que, a nivel universitario, las carreras con mayor demanda proyectada son Sistemas y Cómputo y Ciencias de la Tierra. En el ámbito técnico, sobresalen Mecánica y Metalúrgica, así como Gestión y Administración.
Esta tendencia sugiere que las empresas priorizarán perfiles vinculados a tecnología, gestión operativa y actividades productivas especializadas, tanto para puestos permanentes como temporales.
Capacitación y habilidades: foco en aprendizaje y seguridad
Más allá de la ocupación específica, la encuesta muestra una fuerte demanda por capacitaciones en seguridad y salud ocupacional, técnicas de ventas y atención al cliente.
En cuanto a competencias laborales, la disposición para el aprendizaje se posiciona como la habilidad más valorada por los empleadores, seguida de la responsabilidad, honestidad e integridad.
En el plano digital, la mayor parte de los puestos requerirá competencias básicas e intermedias, como el uso de herramientas ofimáticas, navegación digital y trabajo colaborativo en entornos virtuales.
Inglés, edad y género: baja incidencia como filtro de contratación
El informe también señala que en 22,010 nuevos puestos de trabajo se requerirá conocimiento del idioma inglés, principalmente a nivel básico. Sin embargo, este requisito no es mayoritario dentro del total de vacantes proyectadas.
Asimismo, en ocho de cada diez puestos no existiría preferencia por género ni edad, lo que indica que estos factores no serían determinantes en los procesos de contratación previstos para 2026.
Inclusión y seguridad laboral
Finalmente, la encuesta proyecta 4,875 nuevos puestos de trabajo para personas con discapacidad en Lima Metropolitana.
En paralelo, más del 93% de las empresas encuestadas reconoce que necesitará asesoría para implementar o mejorar sus servicios y sistemas de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que anticipa una mayor demanda de soporte técnico en esta materia.
