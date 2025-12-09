Estudiantes de los últimos años y egresados de educación secundaria podrán acceder a 400,000 becas virtuales y gratuitas que les permitirán adquirir capacidades y obtener un empleo formal en el exigente mercado laboral, gracias a la iniciativa Academia de Oficios.

Esta propuesta de formación es implementada en el marco de un convenio entre el Ministerio de Educación (Minedu) y la Fundación Romero.

La secretaria general del Minedu, Lorena Gavilano, en representación del ministro de Educación, Jorge Figueroa, saludó la iniciativa y señaló que se trata de una apuesta por la educación técnica y el desarrollo de las competencias laborales de los jóvenes que terminan la educación secundaria.

Programas y acceso

Los 12 programas formativos de la iniciativa están orientados a las áreas de administración digital, ventas relacionales, logística y almacén, contabilidad y finanzas, atención al cliente, negocios gastronómicos, gestión de caja y comercial y ventas. Además, hay cursos transversales y módulos de empleabilidad.

Los jóvenes interesados en las becas virtuales y gratuitas solo tienen que acceder a la plataforma Becas Grupo Romero (clic aquí).

Con esta iniciativa conjunta, se impulsan nuevas oportunidades de aprendizaje y empleabilidad y consolidan una apuesta compartida para reducir brechas y fortalecer la educación pública.