Becas. (Foto: Difusión)
Becas. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Estudiantes de los últimos años y egresados de educación secundaria podrán acceder a 400,000 becas virtuales y gratuitas

Esta propuesta de formación es implementada en el marco de un convenio entre el Ministerio de Educación (Minedu) y la Fundación Romero.

La secretaria general del Minedu, Lorena Gavilano, en representación del ministro de Educación, Jorge Figueroa, saludó la iniciativa y señaló que se trata de una apuesta por la educación técnica y el desarrollo de las competencias laborales de los jóvenes que terminan la educación secundaria.

LEA TAMBIÉN: PCM propone aumentar vacantes de ingreso a universidades públicas en lugar de becas

Programas y acceso

Los 12 programas formativos de la iniciativa están orientados a las áreas de administración digital, ventas relacionales, logística y almacén, contabilidad y finanzas, atención al cliente, negocios gastronómicos, gestión de caja y comercial y ventas. Además, hay cursos transversales y módulos de empleabilidad.

Los jóvenes interesados en las becas virtuales y gratuitas solo tienen que acceder a la plataforma Becas Grupo Romero ().

Con esta iniciativa conjunta, se impulsan nuevas oportunidades de aprendizaje y empleabilidad y consolidan una apuesta compartida para reducir brechas y fortalecer la educación pública.

TE PUEDE INTERESAR

Hungría anuncian becas para estudios de pregrado y posgrado, ¿cómo participar?
PCM propone aumentar vacantes de ingreso a universidades públicas en lugar de becas
Pronabec ofrece 8,000 becas para universitarios: conoce los requisitos y cómo postular

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.