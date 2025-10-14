Con la Beca Permanencia 2025, Pronabec apunta a garantizar la continuidad de los estudios universitarios de miles de jóvenes talentosos que enfrentan dificultades económicas. Foto: Andina.
Con la Beca Permanencia 2025, Pronabec apunta a garantizar la continuidad de los estudios universitarios de miles de jóvenes talentosos que enfrentan dificultades económicas. Foto: Andina.
El , adscrito al Ministerio de Educación, lanzó la , dirigida a universitarios de instituciones públicas con limitados recursos económicos. En esta edición se otorgarán 8,000 becas, destinadas a cubrir gastos complementarios durante la formación profesional.

El apoyo económico mensual está orientado a cubrir alimentación, movilidad local y útiles de escritorio. Además, los beneficiarios recibirán acompañamiento socioemocional y orientación para la empleabilidad, con el objetivo de que culminen con éxito sus estudios superiores.

Requisitos

Podrán participar quienes cuenten con matrícula vigente desde el segundo ciclo o año académico en adelante en una universidad pública elegible, pertenezcan al medio superior en rendimiento académico y tengan clasificación vigente de pobreza o pobreza extrema según el Sistema de Focalización de Hogares (Sisfoh). La convocatoria no establece límite de edad.

¿Cómo postular a la Beca Permanencia 2025?

Para postular, los interesados deben ingresar al portal , crear una cuenta en el Módulo de Postulación y completar la información solicitada. El sistema verificará automáticamente los antecedentes socioeconómicos y judiciales, y requerirá la carga de documentos en formato PDF, como la constancia de matrícula y el certificado de rendimiento académico.

Una vez revisados los datos, el postulante debe validar y firmar electrónicamente su inscripción.

recomienda revisar con frecuencia la casilla de notificaciones, donde se informará sobre el estado de la postulación.

La convocatoria de Beca Permanencia 2025 busca reducir la deserción universitaria en el sistema público y apoyar a estudiantes con alto rendimiento académico en situación de vulnerabilidad económica. Foto: Pronabec.
Desde su creación, más de 42,000 estudiantes han podido continuar sus estudios gracias a la Beca Permanencia.

Para mayor información, los interesados pueden revisar las bases del concurso en la web institucional o comunicarse al WhatsApp 914 121 106, a la línea gratuita 0800 000 18, o al (01) 612 8230.

