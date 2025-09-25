Becas. (Foto: Andina)
El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones continúa con las inscripciones para postular a una de las 60 becas integrales de su Programa de Extensión Universitaria (PEU), dirigido a de los últimos años o egresados de las carreras de Derecho, Economía e Ingeniería. ¿Hasta cuándo hay plazo para postular?

Según el cronograma oficial del ente regulador, los interesados para la modalidad de examen de admisión tienen plazo hasta el domingo 28 de setiembre a las 23:59 horas para registrarse.

¿Cómo postular?

Los postulantes deben ingresar a y llenar el formulario de inscripción con su información personal y académica. Luego, deberán prepararse para rendir el examen de admisión, que se realizará de forma virtual el 12 de octubre.

La lista final de admitidos será publicada el 15 de octubre, y las clases presenciales se desarrollarán en Lima, a partir del 12 de enero de 2026, durante un periodo intensivo de diez semanas.

¿Qué ofrece la beca?

La beca cubre de manera integral los gastos académicos, incluidos los materiales de estudio, además de alimentación, movilidad local y seguro médico. Para los seleccionados del interior del país, también se incluye traslado y alojamiento.

Durante el programa, los becarios recibirán formación técnica y práctica en regulación y supervisión de servicios públicos de telecomunicaciones, así como en sistemas administrativos de la gestión pública.

