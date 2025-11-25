El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, propuso aumentar el número de vacantes de ingreso a las universidades públicas como propuesta ante la insuficiencia presupuestal de solventar 20 mil becas del programa Beca 18 prometidas.

Durante la sustentación del presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Álvarez explicó que algunas universidades privadas concentran una alta cantidad de becarios de Beca 18, mientras las universidades públicas reciben constantemente la respuesta de que no hay fondos para ampliar vacantes.

Ante ello, sugirió la posibilidad de abrir más vacantes en instituciones públicas reconocidas ante este panorama.

“Yo soy profesor universitario y particularmente, yo pediría estudiar la posibilidad de abrir más vacantes en las universidades públicas de prestigio, donde está demostrada la capacidad de enseñanza, de entrega y compromiso con el país de sus graduados. La UNI, San Marcos, Nacional de Trujillo, San Agustín de Arequipa”, añadió.

El funcionario indicó que Beca 18 tiene como objetivo la igualdad de oportunidades. Sin embargo, advirtió que, en la práctica, el programa no atiende completamente ese principio.

“Fíjense un ejemplo. ¿Saben ustedes cuántas vacantes hubo en el último examen de admisión para Medicina en San Marcos? 55 ¿Saben cuándo postularon? 4799 postulantes. Significa una proporción desmesurada, desproporcionada. (…) Beca 18 es un subsidio que el Estado entrega a universidades particulares, no a todas, pagando la tarifa más alta de la carrera de estudiantes universitarios que posiblemente no tienen recursos”, añadió.

Cabe recordar que recientemente se reveló que Beca 18 continúa con el proceso para la convocatoria 2026 pero, sin embargo, el presupuesto necesario para el financiamiento de las 20 mil becas prometidas por el gobierno no fue incluido en el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, según reveló el dominical Punto Final.