PCM propone aumentar vacantes de ingreso a universidades públicas en lugar de becas. Foto: GEC
PCM propone aumentar vacantes de ingreso a universidades públicas en lugar de becas. Foto: GEC
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

como propuesta ante la insuficiencia presupuestal de solventar 20 mil becas del programa Beca 18 prometidas.

Durante la sustentación del presupuesto de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), , mientras las universidades públicas reciben constantemente la respuesta de que no hay fondos para ampliar vacantes.

Ante ello, sugirió la posibilidad de abrir más vacantes en instituciones públicas reconocidas ante este panorama.

LEA TAMBIÉN: Beca 18: Si cumpliste Servicio Militar Voluntario, podrás postular a modalidad especial del programa

“Yo soy profesor universitario y particularmente, yo pediría estudiar la posibilidad de abrir más vacantes en las universidades públicas de prestigio, donde está demostrada la capacidad de enseñanza, de entrega y compromiso con el país de sus graduados. La UNI, San Marcos, Nacional de Trujillo, San Agustín de Arequipa”, añadió.

Sin embargo, advirtió que, en la práctica, el programa no atiende completamente ese principio.

LEA TAMBIÉN: Beca 18: Desarrollo e inclusión social

“Fíjense un ejemplo. ¿Saben ustedes cuántas vacantes hubo en el último examen de admisión para Medicina en San Marcos? 55 ¿Saben cuándo postularon? 4799 postulantes. Significa una proporción desmesurada, desproporcionada. (…) Beca 18 es un subsidio que el Estado entrega a universidades particulares, no a todas, pagando la tarifa más alta de la carrera de estudiantes universitarios que posiblemente no tienen recursos”, añadió.

Cabe recordar que no fue incluido en el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, según reveló el dominical Punto Final.

El premier Ernesto Álvarez Miranda, indicó que Beca 18 tiene como objetivo la igualdad de oportunidades, pero que en la práctica, no se atiende completamente ese principio. Foto: GEC
El premier Ernesto Álvarez Miranda, indicó que Beca 18 tiene como objetivo la igualdad de oportunidades, pero que en la práctica, no se atiende completamente ese principio. Foto: GEC

TE PUEDE INTERESAR

Betssy Chávez: Sheinbaum rechaza posible intervención del Perú en embajada mexicana
Gobierno descarta que propuesta sobre revelación de información reservada sea una “Ley Mordaza”
Creadores de contenido digital e inflencers deberán tener título profesional: Los detalles

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.