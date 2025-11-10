Más de 97,000 participantes fueron declarados aptos para rendir el Examen Nacional de Preselección (ENP) de Beca 18-2026 y cada uno de ellos deberá cumplir con ciertas normas y conductas a fin de evitar la descalificación del proceso, anunció el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) en sus Pautas Técnicas.

Esta disposición, que puede ser revisada en la página oficial, es una de las medidas con las que el programa del Ministerio de Educación garantiza que el ENP se realice este domingo 16 de noviembre de manera segura y transparente, en sus 180 locales de evaluación a nivel nacional.

Cuatro causales de descalificación

En las páginas 43 y 44 del documento “Pautas técnicas” se indicaron que existen cuatro motivos descalificación en el ENP. A continuación, se desarrollará cada una de ellas.

1. Generar incidencias fuera del local de evaluación.

Se descalificará al participante que llegue en evidente estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes (alcohol o drogas), así como a quien provoque disturbios que afecten el normal desarrollo de las actividades.

2. Anulación del examen dentro del local de evaluación.

El examen será anulado si el postulante no permite su correcta identificación con su Documento Nacional de Identidad (DNI); o si suplanta o es suplantado por otra persona, comete plagio o difunde el contenido parcial o total del examen, ya sea de forma física o virtual. Cabe recordar que la suplantación, falsedad y plagio son delitos tipificados en el Código Penal.

También se anulará el examen si el participante porta o intenta utilizar objetos no autorizados, como celulares, audífonos, cámaras fotográficas o de video, grabadoras, laptops, tabletas, relojes inteligentes, USB, entre otros. Es importante precisar que al Examen Nacional de Proceso (ENP) solo se puede ingresar con el DNI físico.

3. Inasistencia al examen.

La ausencia del participante el día de la evaluación constituye motivo de descalificación automática.

4. No registrar las respuestas en la Ficha de Respuestas.

Si el participante no marca sus respuestas en la ficha oficial, su puntaje será cero, lo que le impedirá continuar a la siguiente etapa del proceso.

Ante lo cual, el Pronabec recomendó trasladar sus respuestas a la Ficha en el momento y no esperar al último minuto. La manera correcta de marcar la opción de respuesta elegida es completando el círculo de manera completa, con lápiz. Las respuestas en el Cuadernillo no tendrán validez.

El Pronabec destacó que el día del desarrollo del ENP se contará con el acompañamiento de la Policía Nacional del Perú y la presencia de veedores locales en cada sede de evaluación. Asimismo, la prueba ha sido elaborada por una institución externa y la revisión de los puntajes estará a cargo de otra, a fin de garantizar la transparencia del proceso.