Entre enero y marzo de 2026, el principal punto de ingreso al país fue el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Foto: GEC
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Camila Vera
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Perú ya ha acordado con otros países cómo fortalecer y reorganizar su

Ha planteado, en ese sentido, la figura del memorándum de entendimiento, que es un acuerdo preliminar entre dos naciones para actualizar, flexibilizar o ampliar las reglas bajo las que operan los vuelos internacionales, indicó Lizbeth Corrales, a la cabeza de la Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), quien asistió a la última Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República.

En detalle, brindó la lista completa de países.

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Los “aliados”

La vocera indicó que, a la fecha, Perú ha firmado 11 memorándums de entendimiento. Los países implicados son:

  • Colombia
  • Brasil
  • Chile
  • España
  • El Salvador
  • Panamá
  • Bolivia
  • Australia
  • Turquía
  • Países Bajos

“Estos memorándums de entendimiento han permitido ver el incremento de frecuencias de inmediato. [...] Estamos trabajando por continuar con la firma de otros, están en agenda los memorándums de entendimiento con Ecuador y Uruguay, y estamos trabajando con la comunidad europea en el acuerdo horizontal, precisó.

Añadió que el objetivo de la política de cielos abiertos es acerca el turismo y el comercio, porque se ponen sobre el tablero una gama de factores: cuántos vuelos podrán operar las aerolíneas, qué ciudades podrán conectarse, qué compañías ingresarán al mercado, cómo funcionarán las alianzas comerciales y qué condiciones regirán la competencia aérea entre ambos países.

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  • El dato:

Esta es una vía que abre para Perú más posibilidades de conexiones internacionales hacia mercados de alta demanda como Estados Unidos y Canadá,

SOBRE EL AUTOR

Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.

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