Perú ya ha acordado con otros países cómo fortalecer y reorganizar su conectividad aérea de tal manera que exista una relación comercial capaz de entender las necesidades de ambos lados.

Ha planteado, en ese sentido, la figura del memorándum de entendimiento, que es un acuerdo preliminar entre dos naciones para actualizar, flexibilizar o ampliar las reglas bajo las que operan los vuelos internacionales, indicó Lizbeth Corrales, a la cabeza de la Dirección de Regulación, Promoción y Desarrollo Aeronáutico de la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), quien asistió a la última Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso de la República.

En detalle, brindó la lista completa de países.

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Los “aliados”

La vocera indicó que, a la fecha, Perú ha firmado 11 memorándums de entendimiento. Los países implicados son:

Colombia

Brasil

Chile

España

Costa Rica

El Salvador

Panamá

Bolivia

Australia

Turquía

Países Bajos

“Estos memorándums de entendimiento han permitido ver el incremento de frecuencias de inmediato. [...] Estamos trabajando por continuar con la firma de otros, están en agenda los memorándums de entendimiento con Ecuador y Uruguay, y estamos trabajando con la comunidad europea en el acuerdo horizontal ”, precisó.

Añadió que el objetivo de la política de cielos abiertos es acerca el turismo y el comercio, porque se ponen sobre el tablero una gama de factores: cuántos vuelos podrán operar las aerolíneas, qué ciudades podrán conectarse, qué compañías ingresarán al mercado, cómo funcionarán las alianzas comerciales y qué condiciones regirán la competencia aérea entre ambos países.

El dato:

Esta es una vía que abre para Perú más posibilidades de conexiones internacionales hacia mercados de alta demanda como Estados Unidos y Canadá, porque incrementa significativamente el valor del mercado y contribuye a la consolidación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez como uno de los principales hubs de la región.