Perú firma acuerdos aéreos con Brasil y Costa Rica para ampliar la conexión regional. Foto: MTC
para consolidar al Perú como principal centro de conectividad aérea en Sudamérica.

Mediante la firma del Acta de la XV Reunión de Consulta con Brasil, se acordó un esquema de “Cielos Abiertos” que liberaliza completamente las rutas hasta la sexta libertad, permitiendo vuelos desde cualquier punto del Perú hacia cualquier destino en Brasil sin límite de capacidad,

En tanto, el nuevo Memorando de Entendimiento (MDE) suscrito con Costa Rica estableció frecuencias ilimitadas y derechos de quinta libertad,

Asimismo, se liberalizó totalmente el transporte exclusivo de carga con derechos de séptima libertad, sin restricciones de capacidad, frecuencias ni tipo de aeronave, facilitando que los productos peruanos lleguen más rápido y con menor costo a los mercados internacionales.

“Al superar estas barreras, el Perú decide abrirse con madurez y convicción de que la conectividad aérea es desarrollo”, señaló el ministro Aldo Prieto Barrera.

El MTC suscribió convenios para liberalizar rutas, aumentar la conectividad aérea y fortalecer al Perú como hub regional de pasajeros y carga en Sudamérica. MTC
