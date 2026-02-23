Westfalia concentra el 43% de sus exportaciones en Europa, mientras que el 31% están dirigidas a Asia. (Foto: Westfalia).
Westfalia concentra el 43% de sus exportaciones en Europa, mientras que el 31% están dirigidas a Asia. (Foto: Westfalia).
La agroexportadora estima que su operación en el país podría crecer entre 10% y 15% en 2026, impulsada principalmente por la puesta en marcha de su nueva planta de frutas congeladas en Chiclayo, programada para junio. Dicha instalación reforzará su capacidad de procesamiento y diversificación.

El crecimiento proyectado responde al incremento de volumen que permitirá la nueva infraestructura, así como a la ampliación de la oferta hacia productos congelados y procesados, segmentos que han ganado relevancia en los mercados internacionales por su mayor estabilidad logística y vida útil.

La instalación permitirá a Westfalia avanzar en su estrategia de agregar valor a la , reduciendo la dependencia exclusiva de fruta fresca y fortaleciendo su presencia en categorías con mayor margen y demanda sostenida.

Mayor capacidad y diversificación

, lo que ampliará el portafolio exportador de la compañía. Este tipo de productos responde a requerimientos de clientes industriales y de retail que buscan suministro constante, estándares homogéneos de calidad y menores pérdidas durante el transporte.

“Tendrá capacidad para procesar palta y mango IQF (Individual Quick Frozen), y también pulpa de palta con tecnología HPP. Hay cada vez más demanda por productos derivados de la palta. No se trata solo de exportar fruta fresca”, comentó Esther Sánchez Hernández, directora comercial de Westfalia Fruit Perú, al portal Fresh Plaza.

La planta de packing de Westfalia en Cañete representa uno de los pilares de la empresa. En ese complejo, se elabora el aceite de palta, otro producto en expansión. (Foto: Westfalia).

La expansión territorial es una de las bases del crecimiento de , que hoy opera en 14 regiones del país. Esta presencia permite extender la campaña entre febrero y setiembre, y reducir la exposición a eventos climáticos puntuales, combinando producción en la sierra y en la costa norte y sur.

Esa cobertura también acompañó la recuperación tras el impacto de 2024. La empresa exportó 43,000 toneladas, superando las 34,000 del año afectado por y los niveles de 2023. Westfalia atribuye este repunte al descanso de los árboles y a nuevas plantaciones que ya entraron en producción.

