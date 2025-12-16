Tras un 2024 complicado por el fenómeno El Niño, el negocio de la palta peruana muestra una clara recuperación en 2025. En ese escenario, la agroexportadora Westfalia Fruit Perú, filial de Westfalia Fruit Group, ha retomado impulso y está consolidando su crecimiento con más volumen, nuevos mercados y apuesta por el procesamiento industrial.

“Hemos alcanzado las 43,000 toneladas de exportación este año. Es una recuperación significativa respecto a las 34,000 toneladas de 2024, un año muy afectado por el fenómeno El Niño. Incluso hemos superado los niveles de 2023, que fueron de 40,000 toneladas en lo que se consideraba un año normal”, afirmó Esther Sánchez Hernández, directora comercial de Westfalia Fruit Perú, a Fresh Plaza.

Westfalia opera en 14 regiones del Perú, alcanzando así una ventana de cosecha más amplia, de febrero a septiembre. “Alrededor del 25% de nuestro volumen proviene de la sierra, donde la temporada comienza en febrero. El 75% restante proviene de las zonas costeras del norte y sur, donde la cosecha continúa hasta septiembre”, explicó

La estrategia comercial de Westfalia está sincronizada con sus épocas de cosecha. La fruta temprana de las tierras altas es muy valiosa en Europa, pese a que el mercado sigue siendo muy competitivo. “Depende mucho de lo que hagan países como España y Marruecos. Si envían mucha fruta, el mercado europeo se vuelve más competitivo”, indicó.

Con el objetivo de extender su periodo de comercialización, Westfalia está apostando por variedades de maduración tardía como Gem y Lamb Hass.

Westfalia apuesta por nuevos mercados, mientras prueba mango y arándanos

Los destinos actuales de las exportaciones de Westfalia están bien diversificados: Europa representa el 43%, seguida por Asia con el 31% (China sola representa el 15%), Estados Unidos toma el 18% y América Latina, encabezada por Argentina, recibe el 8% restante.

Sin embargo, también está apuntando a nuevas regiones. “Filipinas ya está abierta para nosotros y estamos trabajando para entrar a México, probablemente con productos industriales, junto con Nueva Zelanda, Taiwán e India”, adelantó.

Si bien el mercado de India está abierto, la empresa considera que aún no es una opción viable. “Los tiempos de tránsito pueden extenderse hasta 60 días. Necesitamos trabajar con las compañías navieras para que esa ruta sea comercialmente viable”, explicó.

La palta representa el 85% del negocio de Westfalia, pero la empresa se encuentra en constante expansión. “El mango es ahora nuestro segundo producto más importante y crece a un ritmo constante. También comercializamos mandarinas de los mismos productores asociados con los que trabajamos en el sector de palta”, señaló.

En tanto, los arándanos se encuentran en fase de prueba. “Estamos probando nuevas líneas genéticas y apoyando proyectos más pequeños en el sur. Actualmente, estamos evaluando una nueva variedad de Fall Creek que aún no tiene nombre comercial”, anotó.

LEA TAMBIÉN: Sunshine Perú ajusta estrategia ante campaña de mango 2025 con menor floración

Westfalia invierte en nueva planta y apunta a crecer hasta 15% en 2026

Westfalia está impulsado una de sus iniciativas más importantes con su expansión en el procesamiento industrial. Actualmente, la empresa opera su propia planta de envasado en Cañete, donde también elabora aceite de palta. “Utilizamos la fruta entera, incluyendo hueso y piel, y procesamos paltas de segunda y tercera categoría”, comentó la ejecutiva.

Asimismo, la empresa está construyendo una nueva planta procesadora de congelados en Chiclayo, cuya inauguración está prevista para junio de 2026. “Procesará palta y mango IQF, así como pulpa de palta mediante tecnología HPP (procesamiento por alta presión). La demanda de productos a base de palta está creciendo rápidamente. Ya no se trata solo de fruta fresca”, indicó.

De cara a 2026, Westfalia aspira a un crecimiento de entre 10% y 15%, en línea con el sector en general. “Planeamos ampliar nuestra red de pequeños productores en las tierras altas, fortalecer nuestra presencia en las regiones costeras medias y seguir invirtiendo en variedades de temporada tardía”, apuntó.