La campaña de mango 2025 en Perú se presenta como inusual, marcada por una floración tardía, una proyección de menor volumen y retos logísticos recurrentes. No obstante, Sunshine Perú, uno de los principales exportadores de este fruto, mantiene una visión positiva frente al escenario.

“Estimamos un promedio de 70% de floración”, indicó a Fresh Plaza, Keyner Gamarra, gerente general de la empresa, quien precisó que, si bien se espera una caída en el volumen frente a 2024, los calibres serían más grandes.

“El año pasado se cosechó fruta pequeña, este año esperamos fruta más grande, lo que podría equilibrar el peso total exportado”, añadió.

Por su parte, Sofía Wong, gerente comercial de la empresa, indicó que tienen un 35% menos de floración, pero eso no significa que haya una caída en la producción, ya que la fruta que floreció tiene un mejor desarrollo, y podría superar en peso a la del año pasado.

Ambos subrayan que la campaña 2025 se está desarrollando de manera más cercana al calendario habitual, en contraste con la temporada 2024, que se adelantó debido a condiciones meteorológicas atípicas. “El año pasado hubo frío inusual, lo que adelantó la floración. Este año ha sido al revés: las mínimas no bajaron lo suficiente, y eso retrasó todo el proceso”, explicó Gamarra.

unshine Perú exportó 1.245 contenedores el año pasado, principalmente a EE. UU. y Europa, y ha empezado a explorar Corea, aunque es un mercado aún pequeño y exigente.

Sunshine Perú afina logística y asegura demanda en campaña 2025

En el plano logístico, que representó un desafío clave en 2024, Sunshine Perú ha implementado acciones anticipadas para mitigar riesgos. “Terminando la campaña anterior ya estábamos negociando con proveedores. Hoy tenemos asegurado el 80% de los materiales, como cartones, y las navieras están mejor preparadas”, afirmó el ejecutivo.

Respecto al panorama comercial, la empresa se muestra optimista. “Tenemos demanda confirmada. No se espera una sobreoferta, así que creemos que podremos exportar todos los contenedores sin afectar los precios”, aseguró.

Se estima que el pico de la campaña ocurra entre las semanas 3 a 5, con cosechas más representativas a partir de diciembre.

El año pasado, Sunshine Perú exportó 1.245 contenedores, con destino principal a Estados Unidos y Europa. Además, han comenzado a incursionar en el mercado de Corea del Sur, aunque este aún representa una plaza reducida y de altas exigencias.

En ese contexto de diversificación y búsqueda de eficiencia comercial, la agroexportadora identificó un elemento clave para la campaña actual: la mayor separación entre las ventanas de exportación. Esta condición reduciría la coincidencia con los envíos de Brasil y Ecuador, favoreciendo la colocación del mango peruano en los mercados internacionales.

Dicha desincronización podría ser crucial para mantener precios competitivos y asegurar unos retornos saludables para los productores y exportadores.