Keyner Gamarra, gerente general de Sunshine Export, destacó que la agroexportadora cerró el 2024 (año calendario) con la exportación de más de 24,500 toneladas de mango fresco, palta fresca, mango congelado, palta congelada y otros mixes de berries congelados, alcanzando un valor total de US$ 45 millones.

“Tuvimos un 2024 algo complicado durante los primeros tres meses —la segunda parte de la campaña 2023/24— debido al Fenómeno El Niño y a una menor productividad en Piura. Sin embargo, en la actual campaña 2024/25, hemos logrado una recuperación significativa entre noviembre y diciembre, alcanzando a la fecha un total de 1,245 contenedores exportados", dijo a Gestión.

Keyner Gamarra, gerente general de Sunshine Export. (Foto: Sunshine Export)

Sunshine Export y su nueva planta de empaquetado

Según datos de Fluctuante, la agroexportadora lideró el ranking de exportaciones de mango en Perú durante la campaña 2024/25. “Tuvimos una participación del 10% en la cuota de mercado de mango exportado desde Perú hacia el mundo”, destacó el ejecutivo de la compañía.

Este crecimiento fue impulsado por una reciente inversión de aproximadamente US$ 12 millones, destinada a incorporar un nueva planta de empaque para procesar mango fresco y palta fresca.

“Queremos maximizar el uso de nuestro packing, lo que implica aumentar el volumen de exportaciones, principalmente de mango y palta, en aproximadamente un 35% más respecto a lo proyectado para esta campaña”, señaló.

Actualmente, el 45% de sus exportaciones tiene como destino principal Estados Unidos, mientras que un 40% se dirige a distintos mercados de Europa. Sin embargo, buscan incrementar sus envíos a Asia, principalmente a Corea del Sur. “Queremos crecer un 35% en todos los destinos”, afirmó.

El portafolio de Sunshine Export: entre frescos y congelado

El portafolio de Sunshine Export está conformado principalmente por su línea de frutas frescas (mango y palta) y de congelados: arándanos, palta, mango, piña, fresas y otros mix de frutas congeladas. “Tenemos más de 1,300 contenedores de frutas frescas y 700 de congelados“, destacó.

Dentro de su línea de congelados, la compañía se enfoca en formatos retail, dirigidos especialmente a supermercados de Estados Unidos y Japón.

“Este año, invertiremos en ampliar nuestra línea de congelados y en aumentar la capacidad de almacenamiento en frío, lo que nos permitirá incrementar la producción en formato retail y atender una demanda que ya tenemos”, enfatizó el ejecutivo.

A pesar del crecimiento en este segmento, las frutas frescas continúan siendo el pilar del negocio, representando cerca del 60% de las ventas de la agroexportadora.

Sunshine Export: más campos de cultivo y nuevas variedades de mango

A mediano plazo, Sunshine Export proyecta importantes avances. Para los próximos dos años, planean invertir en nuevos campos agrícolas bajo el modelo de alquiler.

“Tenemos campos propios y alquilados que, en conjunto, suman 104 hectáreas. Sin embargo, es probable que invirtamos en la adquisición de más campos en alquiler, aunque aún no está completamente definido. Lo que sí es seguro es que esta expansión se concretará en el mediano plazo”, afirmó.

Si bien la agroexportadora cuenta con fundo propios, a la fecha opera principalmente como acopiadora de frutos frescos.

“En esta campaña hemos trabajado con más de 450 productores para los 1,245 contenedores que hemos enviado. La mayoría de ellos (65%) están en la zona de Tambogrande (Piura). Allí tenemos toda nuestra operación”, explicó.

En paralelo, están desarrollando 10 nuevas variedades de mango a través de su área de investigación y desarrollo.

“El desarrollo de nuevas variedades toma tiempo. Por ejemplo, implementar una nueva variedad, te puede tomar entre cuatro o cinco años hasta que la lleves en su pico de producción. Sin embargo, ya llevamos cuatro años de investigación y desarrollo en un portafolio de 10 variedades diferentes", indicó.

A la fecha, se vienen estudiando estas variedades, pero solo van a escoger algunas de ellas. “La decisión de siembre se tomaría este año, pero recién la parte productiva la verías dentro de tres años”, aseguró el ejecutivo, que lidera la exportación de variedades de mango Kit Y Ken.

Finalmente, para este 2025, la agroexportadora tiene como objetivo facturar cerca de US$ 63 millones, logrando un crecimiento de 40% vs. el año anterior. Además, para el 2026 proyecta obtener ingresos de US$ 80 millones.

“En el segmento de productos congelados, estimamos un crecimiento de entre 10% y 12%. En el caso de los productos frescos, esperamos un crecimiento cercano al 40% en mango y alrededor del 35% en palta”, apuntó.

Más sobre Sunshine Export

Sobreoferta de mango. El ejecutivo explicó que, a finales de 2024, enfrentaron retrasos logísticos por la falta de espacios marítimos y una amenaza de huelga en los puertos de EE.UU., lo que generó una sobreoferta de mango en Perú. Sin embargo, logró reprogramar los despachos sin que el contratiempo los afectara significativamente ni generara pérdidas, solo con un pequeño retraso.

Puerto de Chancay. La agroexportadora contó que en este campaña de mango fresco no lograron exportar desde el puerto chancay debido a restricciones logísticas, como la falta de contenedores vacíos. Si bien exportan principalmente a través del puerto de Paita, están evaluando la opción de usar Chancay. Además, el ejecutivo sostuvo que algunas operaciones, como los envíos a Japón o Corea, podrían ser más convenientes por vía marítima si se amplían los servicios comerciales.