La última vez que esta revista entrevistó a Malamud fue en el 2014. En ese entonces, llevaba solo tres años como CEO de Grupo Virú, pero ya tenía una estrategia única que, dice, le ha funcionado hasta ahora: diversificación e integración , del campo a la mesa: cultivan, procesan y transforman alimentos. Hoy, 11 años después, y en el marco del Día de la Mujer, la ejecutiva resalta que la diversificación fue clave para que la compañía sobreviviera al fenómeno de El Niño de 1998.

Tras la última adquisición en Estados Unidos (2023), ¿hoy toda la operación está integrada?

Estamos en ese proceso de integración. Hoy tenemos operación, además de Perú, en España, Francia, Italia y Estados Unidos. Cada uno tiene su manejo independiente. Integramos algunas funciones de acuerdo a la empresa y a la estrategia.

¿Qué elementos han sido clave para el crecimiento que han logrado?

Creo que el equipo humano es un factor clave de éxito, y es fundamental que ellos puedan crecer junto con nosotros. Hoy, contamos con 19,000 colaboradores en la empresa.

Otro aspecto determinante es la diversificación e integración hacia los mercados y clientes. Además, tenemos un modelo de negocio especial y único: somos una empresa grande, pero ágil en la toma de decisiones, no es burocrática, y eso marca la diferencia. Otro factor es la sostenibilidad, que implica el cuidado de las comunidades y el medioambiente.

¿Qué hace especial su modelo de negocio?

Es distinto, no digo que es mejor, sino que a nosotros nos funciona. Estamos diversificados e integrados hacia adelante, distribución en mercados, integrados en la parte agrícola, tenemos trazabilidad de productos, desde el campo hasta el producto final, y también transformamos productos, damos valor agregado: hacemos croquetas, salsas, cremas, vamos un paso mas allá de la línea de transformación. Nuestro modelo es diferente y nos funciona.

¿A quién escucha?

Al ser una empresa grande tenemos un directorio donde se toman decisiones. Nosotros ya trabajamos en ser una empresa corporativa , es decir, que se maneja como un grupo. Nosotros tenemos la ventaja de ser grandes, pero flexibles.

El objetivo 2025 de Grupo Virú

Virú no solo exporta alcachofas, sino también espárragos, arándanos, pimientos, mango, palta, palmito y açaí. Su portafolio abarca productos frescos, congelados, en conserva y una línea ready to eat, donde ha incorporado quinua y otros alimentos. En España, ha adquirido empresas de comidas preparadas, y en Estados Unidos, a uno de los mayores productores de alimentos congelados: Superior Foods International (SFI).

Malamud proviene del mundo financiero y es tajante cuando prefiere reservarse algunos detalles de su plan. En un momento de la conversación, me responde cordialmente que una de mis preguntas “no son motivo de esta entrevista”. Es verdad, la había convocado para hablar sobre estrategia empresarial para nuestro especial del Día de la Mujer.

¿Qué se viene para el grupo en el corto plazo?

No hay un año que no sea perfecto. Si no es clima, es el tipo de cambio, y frente a eso, defines una estrategia diversificada: en países, en productos, en líneas de cultivo. Esa parte es importante. Entonces, ¿qué se viene?: seguimos apostando por el Perú, seguimos creciendo en inversiones en congelados, en la siembra de diferentes cultivos y creciendo en Europa. Nuestro foco de crecimiento es el país, pero el crecimiento fuera también es parte de la idiosincrasia.

¿Siguen creciendo a tasas del 10 o 12% anual?

Luego de nuestra compra en Estados Unidos tuvimos un incremento grande. Este año (2025) estimamos una facturación como grupo de US$ 700 millones. Claro, un crecimiento orgánico sí está entre 10% y 15% anual, y obviamente siempre hay crecimientos inorgánicos que te ayudan a lograr algo más.

Hace 10 años atrás su meta era que la línea de frescos represente una participación del 30% dentro del grupo, ¿se logró?

Eso se cumplió.

¿Y las otras líneas?

En comida preparada estamos creciendo, pero es maso menos...En frescos 30%, en conservas casi un 35% y en congelado un poquito mas.

¿La mirada está en Asia?

Siempre buscamos diferentes mercados. El nuevo puerto de Chancay ayudará mucho a enviar frescos a China y al Asia. Pero siempre buscamos la diversificación, no es que mañana todo esté en Asia.

¿Ya tienen presencia en China?

La empresa que adquirimos en Estados Unidos tiene una oficina en China, entonces ya tenemos presencia y, por lo mismo, tenemos expectativas de crecer en ese mercado. En Emiratos Árabes, por ahora, no tenemos presencia.

¿Crecer en comidas preparadas?

Más en frescos y congelados.

¿Y tienen en el radar a la India?

Es algo que tenemos que investigar un poco más. La verdad que por logística, la India es lejos y su tipo de comida es bien distinta a lo que hacemos, tiene una forma diferente, es algo que todavía tenemos que estudiar, pero es un mercado potencial.

Lo que está en el radar del grupo peruano

Por otro lado, Europa se volvió exquisito en términos de certificaciones, como con la quinua.

La Unión Europea es más exquisito con el uso de pesticidas, pero nosotros tenemos las certificaciones sociales, ambientales y de sostenibilidad.

¿Cree que los aranceles que está anunciando Estados Unidos reconfigure sus exportaciones?

El tema de aranceles no le conviene a nadie. Quizá en el corto plazo trae ventajas: por ejemplo, si a la palta mexicana le ponen un arancel entonces a Perú le conviene. Bajo ese supuesto, tienes una balanza a tu favor, sin embargo, uno debe competir por ser eficiente. Y si nos ponen aranceles a toda Sudamérica, todos jugaremos el mismo partido. En el largo plazo, no le conviene a nadie. Lo que le conviene al mundo, en general, es el libre mercado donde compitas por productividad y eficiencia.

¿Van a entrar a Chavimochic III o Majes II cuando los proyectos de irrigación se concreten?

Ojalá que estos proyectos se concreten, son importantes para el Perú; y es importante que el gobierno lo promueva porque no solo te permite crecer sino dar trabajo y desarrollo. Antes, cuando llegamos a Virú, no había nada, era desierto, ahora hay desarrollo. Si salen [los proyectos], lo consideraremos.

¿Cuántas hectáreas más podrían sumar?

Hoy tenemos algo más de 13,000 hectáreas entre las que manejamos directamente y algunas alquiladas también. No tenemos proyecciones todavía sobre Chavimochic o Majes. La parte agrícola nosotros solo lo tenemos en Perú. Afuera sí tenemos la parte industrial y comercial.

¿Y están evaluando tener agricultura fuera del país?

Siempre evaluamos las oportunidades.

¿La estrategia agrícola por ahora son las cadenas productivas entonces?

Para nosotros, las cadenas productivas son importantes, es parte de nuestro crecimiento. Tenemos la cadena de pimiento, de alcachofa, de palmito en la selva, y con ellos crecemos año a año. A ellos [los productores] les damos fertilizantes y se benefician de la cadena de exportación en general; nosotros nos aseguramos un precio rentable.

Y en el caso de arándanos y açaí, ¿ya pasaron por el proceso de transformación y valor agregado?

El arándano es normalmente fresco y congelado. En açaí sí lo desarrollamos, en pestos, helados, siempre estamos siempre innovando.

¿Van a explorar en frambuesas y cerezas?

No, por el momento no lo hemos visto.

Yoselyn Malamud, más allá del escritorio

Desde su cargo, debe usted conocer casi todo el mundo.

Viajo bastante, no me quejo. Cuando estoy de vacaciones, también viajo. Me gusta viajar. Creo que es una oportunidad increíble trabajar en Virú. Viajar te abre la mente, conoces otras realidades, estoy agradecida por viajar tanto.

Y le ayuda a estar un paso adelante con las tendencias de consumo.

Si, así como estar en ferias. La gente hoy quiere comida saludable. Hoy un consumidor en Europa quiere saber dónde se hizo el producto, cómo se hizo, etcétera.

Con el crecimiento que registran, uno podría pensar que el grupo no ha pasado por problemas, ¿ha sido así?

No hay empresa que no haya pasado momentos difíciles. Nosotros nacimos en 1994 y en 1998 nos tocó un fenómeno El Niño fuerte cuando además teníamos un solo cultivo y un solo mercado. Casi no estamos acá, pero esa experiencia nos enseñó a diversificarnos, estar en frescos, congelados y conservas. La última crisis fue el fenómeno El Niño del 2023. Cualquier crisis, aunque suene cliché, es una oportunidad. Lo que Virú es hoy es gracias a toda la historia que hemos pasado y al equipo.

¿Qué siente al liderar una compañía tan grande?

Creo que es gran responsabilidad poder trabajar con hombres y mujeres, y lo más importante, es ver cómo la gente se desarrolla y mejora su calidad de vida. Quizá en algún momento me voy a equivocar, porque a todos nos pasa, pero siempre dando lo mejor. Cuando uno pone todo de sí los resultados se dan.

¿Qué libros lee?

No leo muchos libros de motivación, a mí me gusta leer novelas históricas. La Catedral del Mar es preciosa.

¿Algún mensaje final?

Que las mujeres somos capaces de hacer todo. Muchas veces pasa que nos subestimamos, que nos cuestionamos demasiados las cosas y eso nos quita las fuerza de actuar. Pensamos en el qué van a decir cuando creo que somos capaces de lograr todo, siempre con trabajo, esfuerzo y con ganas. Y no nos debemos pisar, porque queremos lograr lo mismo que cualquiera.

