La agroexportadora Peruvian Inka Fruit invierte en el desarrollo de una planta que le permita ampliar su capacidad de producción, enfocado en la exportación de mango, espárrago y granada a los mercados de Europa y Medio Oriente.

El gerente general de la firma, Erick Lava, señaló que se trata de una planta de 20 mil metros cuadrados (m2), la cual se ubicará en Casma (Áncash) y se proyecta empezará a operar en la primera semana de noviembre de este año.

“Además también vamos a diversificar, por ello estamos en planeamiento y consideramos otros productos como el holantao, la pitahaya y la palta, para que ingresen a nuestra cartera”, complementa. Y ofrece otro dato que refuerza el mensaje de expansión: ingresarán desde los primeros meses de 2026 a nuevos mercados, como Estados Unidos y Asia”, indicó a Agraria.

Actualmente, el modelo de negocio de la compañía incluye a 350 pequeños agricultores de Piura, Lambayeque, Áncash, Ica, quienes son parte clave en la proveeduría de los frutos.

Europa y Medio Oriente son los destinos principales de exportación de la empresa. (Foto: Difusión)

Perspectivas de campañas

Lava sostuvo que el crecimiento en la temporada 2023-2024 fue de 80% en volumen frente a la temporada previa. Y en la actual (2025-2026) aspiran a crecer en niveles similares respecto a la 2024-2025.

El ejecutivo proyectó que a Europa se envíen 2.5 millones de kilos de sus productos, en tanto que a Medio Oriente se destine 1 millón de kilos. “Apuntamos a Medio Oriente porque vimos que tenía una perspectiva de incrementar volúmenes con su poder adquisitivo. En tanto, Europa es un mercado exigente que valora la calidad. La participación de los productos es un 80% mango y un 20% granada”, explicó.