A través de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), presentado ante el Ministerio de la Producción (Produce), la compañía informó sobre esta iniciativa que demandará un área total de 13.47 hectáreas en un terreno situado; específicamente, en el distrito de Mórrope (Lambayeque). Las actividades a desarrollar durante la operación están relacionadas a la producción de palta y mango congelado en campañas estacionales.

En el caso de la palta congelada, la firma proyecta ejecutar acciones como la recepción de materia prima, maduración, almacenamiento de materia prima, proceso de transformación (pulpa y fruta cortada), almacén y despacho; en tanto, que en el mango congelado, las actividades serían las mismas, excepto en el proceso de transformación que incluyen: pelado y deshuesado, corte mecánico, selección y maquillaje, desinfección 2, congelado, selección post-congelado, embalaje y pesado, detector de metales y codificado, etiquetado y paletizado.

La ejecución del proyecto, en general, permitirá contar con una capacidad de producción de 1,800 toneladas por mes , considerando que, según la compañía, un estudio de mercado que realizó permitió conocer que actualmente la demanda de palta y mango congelado es mayor a la oferta de Lambayeque.

“Es importante señalar que ambos productos se procesarán de manera estacional, por lo que no serán elaborados de forma simultánea ni durante todo el año, razón por la cual no es posible proyectar una producción anual”, aclaró la empresa.

Uno de los productos que Westfalia Fruit Perú desarrollará en su planta es mango congelado. (Foto: Difusión)

Presupuesto de la iniciativa

Westfalia Fruit Perú estimó que la ejecución del proyecto tendrá una duración aproximada de diez meses, teniendo una proyección de vida útil de 25 años.

En torno al valor de la iniciativa, la compañía señaló que el presupuesto sería de aproximadamente US$ 13,000,000.

A fin de avanzar hacia la ejecución de esta iniciativa, la firma presentó el DIA respectivo ante el Produce, a fin de recibir comentarios y/o sugerencias de la población a su propuesta hasta el 5 de noviembre del 2025, en el marco del Reglamento de Participación Ciudadana en la Gestión Ambiental de la Industria Manufacturera y Comercio Interno.