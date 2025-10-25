Westfalia Fruit Perú es una filial de la empresa sudafricana Westfalia Fruit. (Foto: Westfalia Fruit Perú).
La agroexportadora Westfalia Fruit Perú apunta a fortalecer su operación en nuestro territorio, a través de la implementación de una planta de congelados en Lambayeque. La compañía, filial de la empresa sudafricana Westfalia Fruit, tiene una importante actividad en suelo peruano, siendo que el año pasado fue una de las principales exportadoras de palta.

