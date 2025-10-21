La empresa Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar proyecta facturar este año cerca de US$ 35 millones en productos congelados, lo que representaría un incremento de 59% frente a los US$ 22 millones registrados en 2024.

“En este año la preocupación es la penetración de mercados porque vamos a tener más volúmenes. Quizás lleguemos a los 800 contenedores exportados y los próximos años vamos a llegar a 1,000 contenedores por año”, manifestó Mario Salazar, presidente de la compañía, a Agraria.

Para ello, el ejecutivo señaló que desde hace algunos años invierten en la instalación de una segunda planta de congelamiento, a la vez que renovaron la primera planta de congelamiento. El plan estratégico de la firma para los próximos cinco años es afinar la eficiencia operativa en el manejo de sus plantas (hacerlo con un costo eficiente y tener dinero para automatizar ciertos procesos) y aumentar los volúmenes.

Actualmente, la línea de congelados representa casi el 85% de las ventas de la compañía. Después le siguen los productos que comercializan de sus propios fundos y el resto de una empresa hermana “Chavin Dried”, la cual vende productos deshidratados y se encuentra en una etapa de expansión.

Mario Salazar, presidente de Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar. (Foto: Difusión)

El portafolio de Agrícola Chavín

Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar tiene 580 hectáreas (has) propias de terreno (en la provincia de Casma, región Áncash), de las cuales 250 has están en producción. Además, en congelado trabajan con 1,200 has pertenecientes a pequeños agricultores asociados, dedicados a fresa, mango y palta.

En cuanto a los mercados destino, el ejecutivo indicó que ante la incertidumbre por los aranceles impuestos por Estados Unidos se ha fijado la mirada en el mercado asiático con países como Tailandia, Corea, China, Japón, Singapur, Indonesia, nichos que tienen mucha estabilidad y gran crecimiento y donde estima está el futuro. “Una tarea pendiente que tenemos es la india y países de Europa oriental”, agregó.