Las agroexportaciones del Perú alcanzaron ventas por más de US$ 8,134 millones de enero a agosto del 2025, un aumento de 19.6% en comparación a lo registrado en el mismo periodo del año pasado, según informó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Durante ese lapso, las exportaciones agrarias tradicionales sumaron US$ 795 millones, un crecimiento de 27.0% comparando similar periodo del 2024, impulsado por las mayores envíos de café sin tostar sin descafeinar (US$ 742 millones) y melaza de caña (US$ 5.7 millones).

Las ventas de esos productos en ese periodo acumulado aumentaron en 34.4% y 25.9% respectivamente, y ambos explican el 94.0% de las agroexportaciones tradicionales.

No tradicionales crecieron 18.9%

Mientras las exportaciones agrarias no tradicionales alcanzaron ventas por US$ 7,338 millones en los primeros ocho meses del 2025, lo que significó un aumento de 18.9% versus lo observado en el mismo periodo del 2024.

Los principales productos del ranking agroexportador fueron las paltas, por US$ 1,242 millones (aumento de 16.9%); uvas frescas, por US$ 704 millones (9.6%); arándanos frescos US$ 647 millones (8.8%); cacao en grano crudo US$ 580 millones (7.9%), y mangos frescos, por US$ 234 millones (3.2%).

También se resalta las mayores colocaciones de espárragos frescos, por US$ 212 millones (2.9%); los demás cítricos, por US$ 207 millones (2.8%), así como mango congelado por US$ 144 millones (2.0%).

Igualmente los envíos de alimentos para animales por US$ 139 millones (1.9%); las demás frutas frescas por US$ 117 millones (1.6%). Estos 10 productos en conjunto concentrarían el 57.6% de la oferta exportable no tradicional.

Los que más contribuyeron al alza

Los productos de mayor contribución positiva al mes de agosto de este año respecto al 2024 fueron: uvas frescas (en 41.3%), mango congelado (182.0%), cacao en grano crudo (16.7%).

También arándanos frescos (12.0%), paltas (5.7%), carmín de cochinilla (129.2%), mangos frescos (26.7%), palmitos preparados o conservados (539.6%), las demás frutas y otros frutos (62.7%), indicó el Midagri.

Asimismo, en los primeros ocho meses del año, dentro de la canasta de productos no tradicionales, se deben puntualizar las exportaciones de frutas y hortalizas, cuyas ventas alcanzaron los 4,133 millones (56.3%) de las agroexportaciones no tradicionales) a agosto del 2025, cifra que significó un aumento de 17.7% respecto al 2024.

De otro lado, Los diez principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron: Estados Unidos, Holanda, España, Chile, México, China, Inglaterra, Ecuador, Alemania y Canadá. Este grupo de países concentraron el 76.0% del total valor exportado en el periodo de estudio.

Envíos de agosto

Por otro lado, solo en el mes de agosto pasado, las exportaciones agrarias sumaron ventas por US$ 1,404 millones, cifra que significó un aumento de 21.1% respecto a similar mes del año pasado, cuando se registró US$ 1,159 millones.

Estas cifras ratifican al Perú como uno de los principales proveedores de alimentos en el mundo, destacó el sector.

Por ejemplo, anotó, las exportaciones agrarias tradicionales durante ese mes sumaron US$ 263.9 millones, monto que significó un aumento de 45.2% respecto a lo registrado en agosto de 2024.

El alza se explicó por la mayor exportación de café sin tostar sin descafeinar (US$ 258.6 millones), azúcares de caña o remolacha refinados (US$ 1.8 millones), melaza de caña (US$ 731 mil), entre otros. Estos productos explicaron el 99.0% de las agroexportaciones tradicionales.

Mientras las agroexportaciones no tradicionales durante agosto totalizaron US$ 1,140 millones, cifra superior en 16.7% frente a lo observado a similar mes de 2024.

Superavit en la balanza del sector

Los principales productos del ranking agroexportador no tradicional en el mes fueron: arándanos frescos por US$ 267 millones (23.4% de participación); paltas por US$ 162 millones (14.2%), los demás cítricos US$ 78 millones (6.8%), cacao en grano crudo, por US$ 70 millones (6.2%).

También se citan las colocaciones de palmitos preparados o conservados por US$ 47 millones (4.1%); espárragos frescos por US$ 40 millones (3.5%); las demás frutas y otros frutos por US$ 18 millones (1.6%), carmín de cochinilla, por US$ 17 millones (1.5%).

También los alimentos para animales por US$ 16 millones (1.4%); quinua por US$ 15 millones (1.3%); cebollas y chalotes, por US$ 13 millones (1.2%). Estos doce productos en conjunto concentraron el 66.5% del total de productos no tradicionales exportados.

Del mismo modo, entre enero-agosto la balanza comercial agraria registró un superávit de US$ 3,548 millones, cifra mayor en 34.0% en comparación con el monto registrado el mismo periodo del año pasado, y cuyo incremento obedeció en el mayor aumento en dólares de las exportaciones agrarias (US$ 1,333 millones de aumento respecto a 2024).