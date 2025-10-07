La compañía estadounidense Gourmet Trading Company, que importa arándanos desde Perú, advierte que los volúmenes actuales no han logrado llenar completamente el canal comercial.

“Ha sido un año particularmente difícil para pronosticar el volumen de producción”, indicó Luciano Fiszman a Fresh Plaza, vocero de la empresa, al describir un escenario desigual entre regiones, variedades y productores peruanos.

Si bien el clima fue favorable para la producción y cosecha de arándanos, las nuevas genéticas y algunas variedades tradicionales no rindieron como se esperaba, provocando un inicio de campaña más lento. Actualmente, algunas zonas ya pasaron su pico de producción, mientras que otras están recién alcanzándolo.

EE.UU. sostiene precios pese a menos arándanos peruanos

A pesar del menor abastecimiento, los precios en EE.UU. se mantienen estables. El mercado no ha colapsado, pero tampoco hay inventarios suficientes, lo que genera incertidumbre para los importadores.

“Es difícil predecir cuándo la oferta cubrirá la demanda, pero me atrevería a decir que para finales de octubre o principios de noviembre, el mercado sentirá una mayor presencia de arándanos peruanos. Para entonces, veremos cómo reacciona el mercado, pero no preveo una caída en la demanda esta temporada”, afirmó.

Además, la imposición de un arancel de 10% a la importación de arándanos en EE.UU. llevó a algunos exportadores peruanos a redirigir fruta a otros destinos. Sin embargo, esta reconfiguración aún no afecta gravemente el abastecimiento estadounidense, donde Perú sigue dominando en participación de mercado.

En esta época del año, Perú es el principal proveedor de arándanos del mercado estadounidense.

Importadores diversifican ante menor oferta peruana

No solo Perú abastece al mercado estadounidense, también lo hace México y Argentina. Si bien su volumen es menor en comparación con el de nuestro país, están aprovechando las condiciones actuales del mercado. Sin embargo, a medida que aumenten sus volúmenes, la ventana de suministro para Argentina se reducirá.

“Para los importadores, es crucial mantener múltiples fuentes de suministro. Debido a los fenómenos meteorológicos y otros factores, no se recomienda depender de una sola región”, explicó.

A nivel de portafolio, Gourmet Trading Company ofrece arándanos tanto convencionales como orgánicos. “Si bien en nuestra finca en el norte de Perú nos dedicamos al cultivo de arándanos orgánicos, somos los primeros en admitir que es muy difícil”, comentó, tras agregar que es más costoso y los recursos para combatir plagas y enfermedades son más limitados y la producción es menor en comparación con la producción convencional.

En las próximas semanas se alcanzará el pico de producción de arándanos en Perú, aunque se estima que los volúmenes serán inferiores a los previstos inicialmente por Proarándanos en septiembre. La Asociación de Productores y Exportadores de Arándanos del Perú se prepara para difundir nuevas proyecciones que confirmarían este ajuste en las estimaciones.

