California Giant Berry Farms, empresa agrícola estadounidense especializada en la producción, empaque y distribución de berries, reporta un fuerte aumento de importaciones de arándanos desde Perú, piezas centrales de su estrategia de suministro para garantizar disponibilidad continua de fruta de alta calidad durante todo el año.

La temporada peruana de arándanos ya arrancó, y se proyecta que los envíos desde el país se mantendrán en niveles elevados hasta finales de año. Se espera que los volúmenes de arándanos convencionales lleguen a su máximo entre las semanas 43 y 49, lo que permitirá un flujo sólido de producto para los mercados minoristas y foodservice. Además, los arándanos ecológicos de la región mantendrían niveles estables y constantes durante ese mismo periodo.

Este voluminoso aporte de Perú se suma al de otras regiones productoras estratégicas como Chile y México, fortaleciendo la capacidad de California Giant para ofrecer una oferta continua y sin interrupciones de arándanos frescos. “Estamos muy satisfechos con el inicio de nuestra temporada de arándanos peruanos y los fuertes volúmenes que estamos viendo”, dijo Tim Youmans, vicepresidente de ventas de California Giant Berry Farms a Fresh Plaza.

“Nuestro objetivo sigue siendo proporcionar un suministro de arándanos de alta calidad durante todo el año, y las cosechas en curso de Perú, complementadas con las de otras regiones, nos permiten mantener una excelente disponibilidad para nuestros socios del retail y el foodservice“, añadió.

Arándano peruano gana peso en Estados Unidos

Con miras a asegurar estándares de alta calidad, la empresa ha activado procesos rigurosos de control en Perú: los envíos van directamente desde las instalaciones de los productores a sus centros de distribución en Estados Unidos, así como a su planta de envasado en Santa María (Lima).

Esa planta cuenta con una línea de clasificación Unitec de última generación, que filtra los frutos según color, firmeza, tamaño y otros criterios de calidad, asegurando que solo las bayas que cumplen los estándares sean empacadas.

El contexto global favorece esta expansión de oferta de arándanos peruanos. Según datos recientes de Nielsen indican que la demanda de arándanos ha crecido en doble dígito tanto en valor como en volumen respecto al año anterior, lo que refuerza la importancia de contar con cadenas de suministro robustas. Para aprovechar esta tendencia, California Giant está brindando asistencia personalizada a minoristas y activando campañas de marketing orientadas al consumidor, incluyendo colaboraciones con plataformas como Instacart.