El contexto global favorece esta expansión de oferta de arándanos peruanos. (Fuente: Midagri)
El contexto global favorece esta expansión de oferta de arándanos peruanos. (Fuente: Midagri)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, reporta un fuerte aumento de piezas centrales de su estrategia de suministro para garantizar disponibilidad continua de fruta de alta calidad durante todo el año.

, y se proyecta que los envíos desde el país se mantendrán en niveles elevados hasta finales de año. Se espera que los volúmenes de arándanos convencionales lleguen a su máximo entre las semanas 43 y 49, lo que permitirá un flujo sólido de producto para los mercados minoristas y foodservice. Además, los arándanos ecológicos de la región mantendrían niveles estables y constantes durante ese mismo periodo.

Este voluminoso aporte de Perú se suma al de otras regiones productoras estratégicas como Chile y México, fortaleciendo la capacidad de California Giant para ofrecer una oferta continua y sin interrupciones de arándanos frescos.Estamos muy satisfechos con el inicio de nuestra temporada de arándanos peruanos y los fuertes volúmenes que estamos viendo, dijo Tim Youmans, vicepresidente de ventas de California Giant Berry Farms a Fresh Plaza.

“Nuestro objetivo sigue siendo proporcionar un suministro de arándanos de alta calidad durante todo el año, y las cosechas en curso de Perú, complementadas con las de otras regiones, nos permiten mantener una excelente disponibilidad para nuestros socios del retail y el foodservice“, añadió.

LEA TAMBIÉN: Beta inicia campaña de arándanos: sus proyecciones y planes con el ‘oro azul’

Arándano peruano gana peso en Estados Unidos

Con miras a asegurar estándares de alta calidad, la empresa ha activado procesos rigurosos de control en Perú: los envíos van directamente desde las instalaciones de los productores a sus centros de distribución en Estados Unidos, así como a su planta de envasado en Santa María (Lima).

Esa planta cuenta con una línea de clasificación Unitec de última generación, que filtra los frutos según color, firmeza, tamaño y otros criterios de calidad, asegurando que solo las bayas que cumplen los estándares sean empacadas.

El contexto global favorece esta expansión de oferta de arándanos peruanos. Según datos recientes de Nielsen indican que la demanda de arándanos ha crecido en doble dígito tanto en valor como en volumen respecto al año anterior, lo que refuerza la importancia de contar con cadenas de suministro robustas. Para aprovechar esta tendencia, California Giant está brindando asistencia personalizada a minoristas y activando campañas de marketing orientadas al consumidor, incluyendo colaboraciones con plataformas como Instacart.

LEA TAMBIÉN: Boom exportador: AIB eleva ventas en 34% con impulso de productos congelados

TE PUEDE INTERESAR

Agrokasa culmina campaña de palta iqueña con despacho a Chile
Agrifruits Holdings apunta a consolidar su presencia en EE.UU. con uva premium de Piura
Grupo Juan Ruiz impulsa exportación de palta y abre camino firme en Asia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.