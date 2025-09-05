A pocas semanas de iniciar la cosecha de uva de mesa en Piura, Agrifruits Holdings, empresa estadounidense dedicada al comercio mayorista de frutas y hortalizas frescas, proyecta una campaña con mejores perspectivas frente a la temporada anterior, afectada por condiciones climáticas adversas.

La firma estima que en dos o tres semanas comenzará la recolección de la variedad Red Globe (uva de mesa roja), mientras que las uvas blancas estarán listas en un mes. Aunque el arranque será progresivo, se espera una curva ascendente en los volúmenes.

“Este año esperamos una gran calidad y un buen calibre. La temporada pasada, la región productora del norte de Piura se vio afectada por una crisis hídrica y algunos productores tuvieron que abandonar el cultivo”, explicó Omar Farronay, gerente de ventas de Agrifruits Holdings a Fresh Plaza.

De hecho, asegura que las perspectivas para la próxima cosecha son muy favorables. “Gracias a las excelentes condiciones de cultivo, esperamos un aumento del volumen y un repunte temprano de la cosecha en la región de Piura”, afirmó.

Se estima una crecimiento entre 4% y 5% en volumen de exportaciones peruanas de uva de mesa respecto al año pasado, que fue un año récord.

EE.UU. mantiene liderazgo como destino clave de uva peruana

El mercado estadounidense será nuevamente el principal destino de las exportaciones de uva de mesa. A pesar de que California registra una cosecha importante en curso, se espera que los supermercados abran espacio para recibir la fruta peruana desde Piura.

“Hasta ahora, California lo está haciendo muy bien, pero se espera que los retailers hagan sitio para la ventana de Piura, que está a punto de abrirse, lo que les permitirá ofrecer fruta de ambos orígenes. Para Perú, EE. UU. es un buen mercado que está dispuesto a pagar por un producto de alta calidad", indicó.

Según la compañía, el 46% de la uva de mesa peruana se destinará a EE.UU. aunque una parte (alrededor del 8%) se quedará en el mercado latinoamericano, que es un destino en auge.

Por su parte, el mercado asiático, aunque atractivo por el precio, podría ver limitada las exportaciones por la elevada producción local prevista para los próximos años. “No es fácil cumplir las especificaciones para EE. UU. y Asia, pero nos las hemos arreglado”, enfatizó.

Fuera de estos mercados, se espera que un volumen limitado se destine inicialmente a Europa. “Al principio de la temporada de Perú, Sudáfrica, Egipto y otros países de Europa todavía están enviando, lo que hace que el mercado europeo sea más complicado en términos de precios”, señaló.

Actualmente, alrededor del 24% de las exportaciones peruanas de uva de mesa llegan a Europa.

Perú refuerza liderazgo mundial en exportación de uva de mesa

Y es que durante la campaña pasada de 2024, el país envió 83 millones de cajas de uva, lo que convirtió a Perú en el mayor exportador mundial de uva por segundo año consecutivo. “Nos sentimos privilegiados de ser un socio estratégico de nuestros productores y clientes, trabajando con confianza y transparencia para llevar sus productos a los principales mercados del mundo”, aseguró.

Si bien Piura abre la temporada, será la región de Ica (principal zona productora del país) la que defina el cierre del año. La campaña en el sur iniciará en noviembre, por lo que aún no hay proyecciones oficiales.