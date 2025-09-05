Actualmente, alrededor del 24% de las exportaciones peruanas de uva de mesa llegan a Europa. (Foto: Agrifruits Holdings)
Actualmente, alrededor del 24% de las exportaciones peruanas de uva de mesa llegan a Europa. (Foto: Agrifruits Holdings)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

A pocas semanas de iniciar la cosecha de en Piura,, empresa estadounidense dedicada al comercio mayorista dey hortalizas frescas, proyecta una campaña con mejores perspectivas frente a la temporada anterior, afectada por condiciones climáticas adversas.

La firma estima que en dos o tres semanas comenzará la recolección de la variedad Red Globe (), mientras que las uvas blancas estarán listas en un mes. Aunque el arranque será progresivo, se espera una curva ascendente en los volúmenes.

“Este año esperamos una gran calidad y un buen calibre. La temporada pasada, la región productora del norte de Piura se vio afectada por una y algunos productores tuvieron que abandonar el”, explicó Omar Farronay, gerente de ventas de Agrifruits Holdings a Fresh Plaza.

De hecho, asegura que las perspectivas para la próxima cosecha son muy favorables. “Gracias a las excelentes condiciones de cultivo, esperamos un aumento del volumen y un repunte temprano de la cosecha en la región de ”, afirmó.

Se estima una crecimiento entre 4% y 5% en volumen de exportaciones peruanas de uva de mesa respecto al año pasado, que fue un año récord.
Se estima una crecimiento entre 4% y 5% en volumen de exportaciones peruanas de uva de mesa respecto al año pasado, que fue un año récord.
LEA TAMBIÉN: Quinua “sufre” más en intenciones de siembra: los otros productos con baja expectativa

EE.UU. mantiene liderazgo como destino clave de uva peruana

El mercado estadounidense será nuevamente el principal destino de las exportaciones de uva de mesa. A pesar de que California registra una cosecha importante en curso, se espera que losabran espacio para recibir la fruta peruana desde Piura.

“Hasta ahora, California lo está haciendo muy bien, pero se espera que los hagan sitio para la ventana de Piura, que está a punto de abrirse, lo que les permitirá ofrecer fruta de ambos orígenes. Para Perú, EE. UU. es un buen mercado que está dispuesto a pagar por un producto de alta calidad", indicó.

Según la compañía, el 46% de la uva de mesa peruana se destinará a EE.UU. aunque una parte (alrededor del 8%) se quedará en el mercado latinoamericano, que es un destino en auge.

Por su parte, el mercado asiático, aunque atractivo por el precio, podría ver limitada las por la elevada producción local prevista para los próximos años. “No es fácil cumplir las especificaciones para EE. UU. y , pero nos las hemos arreglado”, enfatizó.

Fuera de estos mercados, se espera que un volumen limitado se destine inicialmente a Europa. “Al principio de la temporada de Perú, Sudáfrica, Egipto y otros países de todavía están enviando, lo que hace que el mercado europeo sea más complicado en términos de precios”, señaló.

Actualmente, alrededor del 24% de las exportaciones peruanas de llegan a Europa.

Perú refuerza liderazgo mundial en exportación de uva de mesa

Se estima una crecimiento entre 4% y 5% en volumen de de uva de mesa respecto al año pasado, que fue un año récord.

Y es que durante la campaña pasada de 2024, el país envió 83 millones de cajas de uva, lo que convirtió a Perú en el mayor exportador mundial de uva por segundo año consecutivo. “Nos sentimos privilegiados de ser un socio estratégico de nuestros productores y clientes, trabajando con confianza y transparencia para llevar sus productos a los principales mercados del mundo”, aseguró.

Si bien Piura abre la temporada, será la región de (principal zona productora del país) la que defina el cierre del año. La campaña en el sur iniciará en noviembre, por lo que aún no hay proyecciones oficiales.

LEA TAMBIÉN: Agrocosta congela riesgos: salta a congelados y prepara nuevos cultivos para 2026

TE PUEDE INTERESAR

BeFair Bio con fruta orgánica de Perú para Europa: apuesta por toronja y mira a la palta
Camposol dispara ventas con arándanos y uvas, pero utilidad neta cae, ¿qué pasó?
Boom exportador: AIB eleva ventas en 34% con impulso de productos congelados

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.