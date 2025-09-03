Camposol Holding PLC reportó un desempeño operativo positivo en el primer semestre de 2025, con un incremento del 38% en volumen de ventas y del 22% en ingresos, aunque con una caída del 17% en su utilidad neta, según sus resultados financieros preliminares.

En detalle, las ventas totales ascendieron a US$ 222 millones y el ebitda alcanzó los US$67 millones (+9%), con un margen de 30%. La utilidad neta cerró en US$ 16 millones, golpeada por mayores costos financieros, aunque la empresa mantuvo un ratio de deuda neta/ebitda de 2.59x, nivel sostenido por cuarto trimestre consecutivo y por debajo del umbral interno de 3.5x.

El motor del crecimiento fue el desempeño del segmento de arándanos, cuyo volumen se disparó 50.2% hasta las 55,200 toneladas métricas (TM). Las ventas asociadas ascendieron a US$ 162.2 millones (+27,6%) y la utilidad bruta creció 60.9%, impulsada por una estrategia de poda selectiva que concentró una producción y redujo el costo por kilo en 26.7%.

Camposol crece fuerte en uvas y vuelve a terreno positivo

En uvas, Camposol reportó una recuperación importante: el volumen se multiplicó en más de cinco veces frente al primer semestre de 2024, alcanzando 5,100 toneladas métricas. Los ingresos subieron 603% (US$ 17.3 millones) y el margen bruto se situó en 26.4%, revirtiendo las pérdidas registradas en el mismo período del año anterior.

La empresa atribuyó este resultado a mejoras operativas aplicadas desde 2024, que incluyen una mejor gestión del cultivo y una mayor productividad, lo que redujo el costo por kilo en un 24%, mientras que los precios promedio aumentaron un 27% interanual.

El segmento de mango, en tanto, registró un margen bruto de beneficio del 36.5%, tras un 2024 marcado por precios atípicamente altos por escasez en la oferta.

Camposol, el mayor exportador de frutas frescas

Camposol es la agroindustrial más grande del Perú y mayor exportador de frutas frescas. Fundada en la década de 1990 en el valle de Chao (La Libertad), inició con cultivos de espárragos, pero pronto se diversificó hacia la palta Hass, arándanos, mangos y uvas.

En la década del 2000, abrió oficinas en Estados Unidos y Europa, asegurando vínculos con cadenas de distribución globales. Hoy, atiende a más de 40 países y es uno de los mayores productores de arándanos a nivel mundial.

En el primer semestre de 2025, registró envíos de frutas por US$ 129.1 millones, equivalentes al 5% de los despachos de ese rubro, según Adex. Su estrategia combina innovación en variedades, tecnificación de campos en la costa norte y expansión hacia Asia, con acuerdos de abastecimiento directo con supermercados como Walmart y Costco en Estados Unidos.

Datos sobre Camposol:

Certificación. En el segundo trimestre, Camposol reforzó su cumplimiento y capacidades operativas con nuevas certificaciones de calidad (AA+ en BRCGS y Nivel Superior en IFS Food), el restablecimiento de su sello orgánico en Europa, un reconocimiento de BASC Perú por 20 años de gestión en seguridad, y la entrega de más de 1 millón de plantas desde su laboratorio biotecnológico.

En el segundo trimestre, Camposol reforzó su cumplimiento y capacidades operativas con nuevas certificaciones de calidad (AA+ en BRCGS y Nivel Superior en IFS Food), el restablecimiento de su sello orgánico en Europa, un reconocimiento de BASC Perú por 20 años de gestión en seguridad, y la entrega de más de 1 millón de plantas desde su laboratorio biotecnológico.

Camposol informó que su deuda a corto plazo representó menos del 25% de su deuda total, con un ratio de deuda neta a ebitda de 2.59x por cuarto trimestre consecutivo, por debajo del límite de 3.5x de la compañía. La compañía también distribuyó US$ 28.5 millones en dividendos relacionados con las ganancias de 2024 y continuó invirtiendo en iniciativas de crecimiento y gestión de riesgos, incluyendo un nuevo laboratorio y vivero para expandir su genética propia.

